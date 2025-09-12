पुणे

MHADA Lottery Pune 2025: म्हाडाची ६१६८ घरांसाठी सोडत जाहीर; पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर, ३१ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार

Pune News: पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत सहा हजार १६८ घरांसाठी सोडत म्हाडाच्या पुणे विभागाच्या वतीने गुरुवारी जाहीर करण्यात आली. या घरांसाठी नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे.
MHADA Lottery Pune 2025

MHADA Lottery Pune 2025

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहर आणि ‘पीएमआरडीए’च्या हद्दीत सहा हजार १६८ घरांसाठी सोडत म्हाडाच्या पुणे विभागाच्या वतीने गुरुवारी (ता. ११) जाहीर करण्यात आली. या घरांसाठी नागरिकांना ३१ ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करता येणार आहे, अशी माहिती म्हाडा पुणे विभागाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील यांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
Pune Municipal Scheme
MHADA housing lottery
Online application process
MHADA Lottery Pune 2025

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com