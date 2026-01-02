पाटण, रास्त भाव दुकानांसाठी अर्ज
रास्त भाव दुकानांसाठी अर्ज करा
तहसीलदार गुरव; ३१ जानेवारीपर्यंत मुदत
पाटण, ता. २ : पाटण तालुक्यातील शिधापत्रिका धारकांची होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी सध्याची रास्त भाव दुकाने कायम ठेवून आजमितीस रद्द असलेली, राजीनामा दिलेली व लोकसंख्या वाढीमुळे द्यावयाची नवीन रास्त भाव दुकाने प्राधान्यक्रमानुसार मंजूर करण्यात येणार आहेत. इच्छुकांनी संबंधित तहसील कार्यालय, पुरवठा शाखेकडे संपर्क साधावा, तसेच विहित मुदतीत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तहसीलदार कार्यालयात ३१ जानेवारीपर्यंत अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन तहसीलदार अनंत गुरव यांनी केले आहे.
यात तालुक्यातील खालील २१ गावांचा समावेश आहे. सुपुगडेवाडी, सुरुल, सलतेवाडी, साखरी, दुटाळवाडी, येराडवाडी, गाढवखोप, वाटोळे, कोदळ, हुंबरणे, आटोली, पाचगण, दिक्षी, धावडे, किल्ले मोरगिरी, वाडीकोतावडे, लोहारवाडी, ढेबेवाडी, मस्करवाडी २, मस्करवाडी- काळगाव, बाचोली.
यासाठी ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयंसहाय्यता बचत गट, नोंदणीकृत सहकारी संस्था, महिलांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांच्या सहकारी संस्थांना प्राधान्यक्रमानुसार नवीन रास्त भाव दुकानासाठी निवड करण्यात येणार आहे. या संस्था अथवा ज्यांना अर्ज करायचे असतील, त्यांनी संबंधित पुरवठा शाखा, तहसील कार्यालयाकडे संपर्क साधावा व विहित मुदतीत आवश्यक त्या कागदपत्रांसह तहसीलदार कार्यालयात अर्ज सादर करावेत. मुदतीनंतर आलेल्या अर्जाचा विचार केला जाणार नाही, असेही कळविले आहे.
