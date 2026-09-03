पुणे

Pune News : महापालिका शाळेसाठी ६२ कोटींच्या खर्चाला मंजुरी; अद्ययावत ‘मॉडेल स्कूल’ उभी करणार

पुणे महापालिका तब्बल ६२ कोटी रुपये खर्च करून चार एकर जागेवर अद्ययावत ‘मॉडेल स्कूल’ उभी करणार आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - प्रभाग क्रमांक ३९ बालाजीनगर आंबेगाव कात्रज येथे पुणे महापालिका तब्बल ६२ कोटी रुपये खर्च करून चार एकर जागेवर अद्ययावत ‘मॉडेल स्कूल’ उभी करणार आहे. मात्र, ही शाळा चालविण्यासाठी आवश्‍यक शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी हे कसे उपलब्ध होणार याची माहिती देण्यात आलेली नाही.

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