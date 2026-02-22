पुणे

Pune Crime: बोरी बुद्रुकमध्ये १५ तोळे सोने अन् १० तोळे चांदीचे दागिने चाेरीला; जुन्नर तालुक्यातील घटना, गळ्यावर कोयते अन् काय घडलं?

सकाळ डिजिटल टीम
-राजेश कणसे

आळेफाटा : बोरी बुद्रुक या ठिकाणी कोरडे मळ्यात राजेंद्र कोरडे यांच्यावर कोयत्याचा धाक दाखवत १५ तोळे सोन्याचे व १० तोळे चांदीचे दागिने चोरट्यांनी चोरून नेल्याची जबरी चोरी झाल्याची घटना शनिवारी रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली.

