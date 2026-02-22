Pune Crime: बोरी बुद्रुकमध्ये १५ तोळे सोने अन् १० तोळे चांदीचे दागिने चाेरीला; जुन्नर तालुक्यातील घटना, गळ्यावर कोयते अन् काय घडलं?

-राजेश कणसे आळेफाटा : बोरी बुद्रुक या ठिकाणी कोरडे मळ्यात राजेंद्र कोरडे यांच्यावर कोयत्याचा धाक दाखवत १५ तोळे सोन्याचे व १० तोळे चांदीचे दागिने चोरट्यांनी चोरून नेल्याची जबरी चोरी झाल्याची घटना शनिवारी रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास घडली..Pune News: महसूल विभागाचा निर्णय! राज्यातील ११ अपर जिल्हाधिकारी, ६९ अपर तहसील कार्यालयांची नव्याने होणार निर्मिती...याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार बोरी बुद्रुक(ता.जुन्नर) येथील कोरडे मळ्यात रहात असलेले राजेंद्र सिताराम कोरडे हे आपल्या कुटुंबातील पत्नी हिरा मुलगा नितीन ,सुन धनश्री व मुलगी दिपाली या सदस्यां समवेत शेतात असलेल्या घरात रहात होते. शनिवार दि.२१ रोजी रात्री दोन वाजण्याच्या सुमारास चोरट्यांनी घराच्या दरवाज्यावर मोठा दगड टाकुन दरवाजा तोडत आतमध्ये प्रवेश करत असताना झालेल्या आवाजाने घरातील सर्व जण जागे झाले..असता समोर चोर दिसल्याने आरडाओरडा करायला सुरुवात केल्याने चोरट्यांनी राजेंद्र कोरडे यांच्या हातावर काठीने मारले व कोयत्याचा धाक दाखवून सर्वांना दमदाटी केली व दागिने व पैसे कुठे ठेवले ते सांगा नाहीतर तुम्हा सर्वांना मारहाण करण्यात येईल असे ते म्हणत घरातील सर्वांना एका खोलीत नेऊन बसवले व चोरट्यांनी कपाटाचे लॉकर तोडत आत मध्ये असलेले १५ तोळे वजनाचे सोन्याचे दागिने तसेच १० तोळे चांदीचे दागिने चोरून नेले..दरम्यान घटनास्थळी आळेफाटा पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक विश्वास जाधव, गुन्हे अन्वेषण विभागाचे पोलीस निरीक्षक अविनाश शिळीमकर,गावचे पोलीस पाटील विघ्नेश जाधव यांनी भेट देऊन पंचनामा केला आहे पुढील सहायक पोलिस उपनिरीक्षक अनिल पवार हे करत आहेत..Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.दरम्यान दोन दिवसांपूर्वी राजुरी या ठिकाणी गावठाणात रहात असलेले दिलीप गंधट यांच्या बंद घराचे कुलुप दुपारी तोडण्याचा प्रयत्न चोरट्यांनी केला होता . सुदैवाने बाजुला रहात असलेल्या शेजा-यांना काय आवाज येत आहे ते पहाण्यासाठी बाहेर आल्याने आले असता चोरट्यांनी या ठिकाणाहून पळ काढला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.