Manchar Robbery : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग पेट्रोल पंपावर सशस्त्र दरोडा; दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास, हवेत गोळीबार करून माजवली दहशत

मंचर - मंचर-पेठ घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. ३) रात्री घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत अवसरी पेठ घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या तांबडे मळा गावाजवळ नरेंद्र धुमाळ यांच्या मालकीच्या ऋषी पेट्रोलियम या पेट्रोल पंपावर चार सशस्त्र दरोडेखोरांनी दरोडाटाकत दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास केली. दरोडेखोरांनी गावठी पिस्तुलातून हवेत गोळीबार करून दहशत माजवली..दरोड्याचा थरारही घटना रात्री सुमारे पावणे दहाच्या सुमारास घडली. चार दरोडेखोर एका मोटारसायकलवरून आले. पंपाचे व्यवस्थापक आकाश डोके यांच्या खोलीत दोन चोरटे आले. त्यावेळी डोके यांनी आरडा ओरड केल्याने मदतीसाठी कॅशियर किसन पवार आले. चोरट्यांबरोबर वादंग व झटापटी झाली..त्यावेळी चोरट्यांनी पिस्तूल रोखल्याने पवार व डोके घाबरून हतबल झाले. चोरट्याने टेबलच्या ड्रायव्हर मधून दोन लाख रुपयाचीरोकड हस्तगत करून पळून जात असताना कर्मचाऱ्यांनी त्यांचा अडीचशे मीटरपाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी मोटारसायकलवर बसण्याच्या घाईत एक आरोपी जमिनीवर कोसळला.कर्मचाऱ्यांनी त्याला पकडण्याचा प्रयत्न करताच त्याने हवेत गोळीबार केला. अचानक झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण पसरले आणि कर्मचाऱ्यांना मागे हटावे लागले. त्यानंतर चौघेही दरोडेखोर मोटारसायकलवर बसून नारायणगावच्या दिशेने पसार झाले.गोळीबाराचा आवाज ऐकून आजूबाजूचे दुकानदार, स्थानिक नागरिक व रस्त्याने ये-जा करणारे वाहनचालक घटनास्थळी जमा झाले. काही वेळातच मोठी गर्दी पेट्रोल पंपावर झाली..पोलिसांची तात्काळ कारवाईघटनेची माहिती मिळताच मंचर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळे यांनी पथकासह घटनास्थळी धाव घेतली. अवसरी घाट परिसरासह महामार्गावर तसेच रस्त्यांवर नाकेबंदी करण्यात आली. मात्र आरोपी महामार्ग टाळून दुसऱ्या मार्गाने पसार झाले असावेत, असा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे.पोलिसांनी पेट्रोल पंपावरील व परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज मिळवले असून त्यामध्ये दरोडेखोरांचा संपूर्ण प्रकार व त्यांचे चेहरे स्पष्ट दिसून आले आहेत. आरोपींचे वर्णन मिळाले असून त्यांचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथक नियुक्त करण्यात आले आहे..'आरोपींची ओळख पटविण्यासाठी पोलीस तपास वेगाने सुरू आहे. सीसीटीव्हीत आरोपी स्पष्ट दिसत आहेत. नागरिकांनी कुठेही संशयास्पद हालचाल किंवा व्हिडिओमध्ये दिसणारे इसम दिसल्यास तातडीने पोलीस ठाण्याशी संपर्क साधावा किंवा डायल ११२ वर माहिती द्यावी,' असे आवाहन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक श्रीकांत कंकाळे यांनी केले.शुक्रवारी रात्रीपासून शनिवारी पहाटेपर्यंत सतत नाकेबंदी सुरू होती. अद्याप आरोपी हाती लागले नसले तरी लवकरच त्यांना जेरबंद करण्यात पोलीस यशस्वी होतील, असा विश्वास कंकाळे यांनी व्यक्त केला..परिसरात भीतीचे सावटया दरोड्यामुळे मंचर–पेठ घाट परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. व्यापारी, पंप चालक व प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून नागरिकांमध्ये असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. दरोडेखोरांनी थेट महामार्गालगतच्या पंपावर दहशत निर्माण केल्याने यापुढे अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी पोलिसांनी गस्त व सुरक्षा वाढवण्याची मागणी होत आहे..