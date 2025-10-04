पुणे

Manchar Robbery : पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्ग पेट्रोल पंपावर सशस्त्र दरोडा; दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास, हवेत गोळीबार करून माजवली दहशत

मंचर-पेठ घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. ३) रात्री घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले.
मंचर - मंचर-पेठ घाट परिसरात शुक्रवारी (ता. ३) रात्री घडलेल्या एका धक्कादायक घटनेने संपूर्ण भागात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. पुणे–नाशिक राष्ट्रीय महामार्गालगत अवसरी पेठ घाटाच्या पायथ्याशी असलेल्या तांबडे मळा गावाजवळ नरेंद्र धुमाळ यांच्या मालकीच्या ऋषी पेट्रोलियम या पेट्रोल पंपावर चार सशस्त्र दरोडेखोरांनी दरोडाटाकत दोन लाख रुपयांची रोकड लंपास केली. दरोडेखोरांनी गावठी पिस्तुलातून हवेत गोळीबार करून दहशत माजवली.

