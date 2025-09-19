पुणे

Army Base Workshop : संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन, स्वदेशीकरणाला गती; लष्कर-‘एमसीसीआयए’ यांच्यात सामंजस्य करार

MCCIA : पुण्यात लष्कर आणि एमसीसीआयएच्या संयुक्त प्रयत्नातून स्वदेशी संरक्षण तंत्रज्ञानाला गती आणि रोजगाराला चालना मिळणार आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : लष्कराच्या ‘बेस वर्कशॉप ग्रुप’ आणि ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’ (एमसीसीआयए) यांनी संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण, संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे लष्करी आणि नागरी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

