Army Base Workshop : संरक्षण क्षेत्रातील संशोधन, स्वदेशीकरणाला गती; लष्कर-‘एमसीसीआयए’ यांच्यात सामंजस्य करार

पुणे : लष्कराच्या ‘बेस वर्कशॉप ग्रुप’ आणि ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चर’ (एमसीसीआयए) यांनी संरक्षण क्षेत्रातील स्वदेशीकरण, संशोधन आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सामंजस्य करार केला आहे. या करारामुळे लष्करी आणि नागरी क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे एकत्रीकरण होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. .या करारानुसार लष्कराच्या संरक्षण भू-प्रणालीसाठी स्वतंत्र विभाग तयार करून संशोधन आणि संयुक्त विकास प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. या प्रकल्पांतून विकसित झालेली उत्पादने लष्कराच्या वापरात आणली जातील, तसेच पुढील स्तरावर त्यांचा विकास करण्याची प्रक्रिया ‘एमसीसीआयए’च्या माध्यमातून होणार आहे. .स्थानिक उत्पादकांना प्रोत्साहन देत चिलखती वाहनांचे आधुनिकीकरण आणि स्वदेशीकरणाला गती मिळणार असून, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स आणि मानवरहित हवाई यंत्रणा यांसारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश लष्करी प्रणालींमध्ये केला जाणार आहे. यासाठी पुण्यातील आर्मी बेस वर्कशॉप येथे ‘इनक्युबेशन क्लस्टर’ उभारले जाईल. येथे लष्कर, थिंक टँक, उद्योग आणि शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ एकत्र येऊन प्रकल्पांवर विचारमंथन करतील..नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार क्षेत्रभेट.या करारामुळे संरक्षण क्षेत्रासाठी कुशल मनुष्यबळ तयार करण्याचे कार्यक्रमही सुरू करण्यात येतील. परिणामी रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळेल. याव्यतिरिक्त, स्टार्टअप्स, प्रदर्शन आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्यासाठी एक समान व्यासपीठ उपलब्ध होईल. ज्यामुळे भारताला जागतिक स्तरावर एक उदयोन्मुख संरक्षण तंत्रज्ञान केंद्र म्हणून मान्यता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.