Asha Bhosle: नातवाला शेवटचा व्हिडिओ कॉल… नातीच्या बोटात नशीबाची अंगठी घातली; आशा भोसलेंचा अखेरचा क्षण, मुलाने केला खुलासा!

आशा भोसले यांनी या जगाचा निरोप घेतला. मात्र त्यांच्या अनेक आठवणी आजही जाग्या होतात.लता आशा मंगेशकर इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस या भव्य रुग्णालय प्रकल्पाच्या कोनशिलेच्या समारंभ आज पार पडला. या ऐतिहासिक क्षणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सरसंघचालक मोहन भागवत, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. यावेळी आशताईंच्या शेवटच्या क्षणाबद्दल आशाताईंचे सुपुत्र आनंदजी भोसले यांनी माहिती दिली. .अंतिम क्षणांची हृदयद्रावक आठवणआशा भोसले यांच्या जीवनातील अंतिम क्षणांची हृदयद्रावक आठवण आजही अनेकांना भावनिक करून सोडते. शेवटच्या क्षणी त्यांनी अमेरिकेत उच्च शिक्षण घेत असलेल्या नातवाशी व्हॉट्सअॅपवर व्हिडिओ कॉल केला. त्याची कुशलता विचारली आणि त्याला भारतात येण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट सांगितले. त्याने पीएचडी पूर्ण करावी, असा सल्ला दिला. त्यावेळी आशाताईंना श्वास घेणेही कठीण झाले होते, तरीही त्यांचे प्रेमळ शब्द नातवाच्या हृदयात कायमचे कोरले गेले, असे आनंदजी भोसले म्हणाले..Legendary Singer Asha Bhosale : आशाताईंनी अर्धवट सोडला होता 'शो', भावासाठी ओढवून घेतलं होतं 'धर्मसंकट'; IPS अधिकारी विश्वास नांगरे पाटलांनी जागवल्या आठवणी!.आशाताईंची साडी परिधान करून उपस्थितीयाच कार्यक्रमात आशाताई यांची नात जनाई भोसले यांनी आशाताईंची साडी परिधान करून उपस्थिती लावली होती. शेवटच्या क्षणी आशाताईंनी आपली जुनी अंगठी नातीच्या हातात घातली. "मी तुला माझे नशीब देत आहे," असे म्हणत त्यांनी नातीला आपल्या भाग्याची साक्ष दिली. जनाई यांनी आईची साडी, अंगठी आणि घड्याळ अशा तीन अमूल्य वस्तू घातल्या होत्या. "माझी आई खूप खुश आहे. जनाईला पाहून माझ्या आईला अभिमान वाटत होता," असे भावनिक शब्द जनाई आनंदजी भोसले यांनी व्यक्त केले..आशाताईंचा शेवटचा निरोपही अत्यंत स्पष्ट आणि हृदयस्पर्शी होता. "हा माझा शेवटचा नमस्कार आहे. मी आता कधीही परत येणार नाही," असे ते म्हणाल्या. या एका वाक्यात त्यांच्या संपूर्ण जीवनातील प्रेम, त्याग आणि अंतिम इच्छा दिसून येतात..संपूर्ण संगीत विश्वासाठी एक अमर स्मृतीआशा भोसले यांचे हे अंतिम क्षण केवळ कुटुंबासाठीच नव्हते, तर संपूर्ण संगीत विश्वासाठी एक अमर स्मृती ठरले आहेत. नातवाला दिलेला सल्ला, नातीला दिलेले नशीब आणि मुलीने घातलेली आईची साडी-घड्याळ यातून त्यांचे प्रेम, कर्तव्य आणि वारसा यांचा सुंदर मिलाफ दिसतो. जनाई यांनी आईची साडी घालून केलेली उपस्थिती आणि नातीला अंगठी घालताना व्यक्त केलेले भाव यातून आशाताईंच्या मनातील कुटुंबाबद्दलची अपार ओढ स्पष्ट होते. श्वास घेणे कठीण असतानाही नातवाला दिलेला मार्गदर्शन आणि नातीला दिलेले नशीब हे त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचे सार आहे.आनंदजी भोसले यांनी रुग्णालय प्रकल्पाची माहिती देताना उपस्थित मान्यवरांच्या उपस्थितीचा उल्लेख केला. या कार्यक्रमात आशाताईंच्या वारशाला न्याय देणारा हा प्रकल्प भविष्यात अनेकांना मदत करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली गेली..