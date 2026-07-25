पुणे

Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीनिमित्त प्रति पंढरपूर श्रीक्षेत्र विठ्ठलवाडीत भाविकांची अलोट गर्दी; विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी हजारोंची उपस्थिती

शिरूर तालुक्यातील प्रति पंढरपूर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीक्षेत्र विठ्ठलवाडीत आषाढी एकादशीनिमित्त विठ्ठल-रुक्मिणी दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी झाली. पालख्या, हरिपाठ, भजन, कीर्तन आणि विविध धार्मिक कार्यक्रमांनी परिसर भक्तिमय झाला.
The temple celebrated the festival with Haripath, Bhajan, Kirtan and the arrival of several palkhis, creating a deeply devotional atmosphere.

The temple celebrated the festival with Haripath, Bhajan, Kirtan and the arrival of several palkhis, creating a deeply devotional atmosphere.

Sakal

नागनाथ शिंगाडे
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तळेगाव ढमढेरे : श्री संत निळोबारायांच्या पदस्पर्शाने पुनित झालेल्या शिरूर तालुक्यातील प्रति पंढरपूर विठ्ठलवाडी गावात पांडुरंगाचे दर्शन घेण्यासाठी तालुक्यासह परिसरातील नागरिकांनी अलोट गर्दी केली होती.

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