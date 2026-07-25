Ashadhi Ekadashi 2026: आषाढी एकादशीनिमित्त बांगरवाडीतील श्री गुप्त विठोबा मंदिरात भाविकांची अलोट गर्दी; ४ टन साबुदाणा खिचडीचा महाप्रसाद

बेल्हे : बांगरवाडी (ता.जुन्नर) येथे आषाढी एकादशीनिमित्त श्री क्षेत्र गुप्त विठोबाचे दर्शनासाठी दिवसभर भाविकांनी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी केली होती. दरम्यान यावेळी भाविकांसाठी देवस्थान संस्थेच्या वतीने जवळपास ४ टन साबुदाणा खिचडी महाप्रसादाचे वाटप करण्यात आले..बांगरवाडी येथे जमिनीखालील खडकातील भुयारात श्री गुप्त विठोबा देवस्थान आहे. याठिकाणी डोंगराच्या कडेला निसर्गरम्य वातावरणात जमिनीखालील खडकातील भुयारात असलेल्या श्री गुप्त विठोबा देवस्थानजवळच, जमिनीवर श्री विठ्ठल - रुक्मिणीचे भव्य मंदिर बांधण्यात आलेले आहे. याठिकाणी हजारो भाविकांनी दर्शनासाठी गर्दी केली होती. .दरम्यान दर्शन रांगेची व्यवस्था करण्यात आल्याने, गर्दी असूनही भाविकांना शांततेत देवदर्शन घेता येत असल्याचे देवस्थान संस्थेचे अध्यक्ष नकाजीबुवा बांगर यांनी सांगितले. भाविकांच्या ज्ञानोबा - तुकाराम च्या जयघोषाने परिसर दुमदुमून गेला होता. दरम्यान आज पहाटे मान्यवरांच्या हस्ते, देवाची आरती आणि महापूजा करण्यात आली. दरम्यान आलेल्या भाविकांसाठी महाप्रसाद म्हणून, जवळपास ४ टन उपवासाची साबुदाणा खिचडी वाटपाचे नियोजन करण्यात आले होते. .परिसरातील आणे, गुळुंचवाडी, बेल्हे, साळवाडी, बांगरवाडी तसेच आसपासच्या गावांमधून आलेल्या दिंड्यांचे ग्रामस्थ व देवस्थान संस्थेच्या वतीने स्वागत करण्यात आले. आळेफाटा पोलीस ठाण्याच्या वतीने चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. भाविकांच्या सोयीसाठी स्वयंसेवकांच्या मदतीने वाहन पार्किंगची व्यवस्था करण्यात आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.