Pune Traffic Alert: आषाढी वारी पालखी आगमनादिवशी पुण्यात पालखी मार्गावरील वाहतूक तीन टप्प्यांत बंद

पुणे : संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर महाराज आणि जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज यांच्या आषाढी वारी पालखी सोहळ्याच्या आगमनाच्या दिवशी गुरुवारी (ता. ९) शहरातील पालखी मार्गावरील वाहतूक टप्प्याटप्प्याने बंद करण्यात येणार आहे. तीन टप्प्यात ही वाहतूक बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील यांनी दिली..शहरात पालख्यांच्या आगमनापूर्वी बोपखेल फाटा, कळस, विश्रांतवाडी, फुलेनगर, आळंदी रोड जंक्शन, चंद्रमा चौक, सादलबाबा चौक, संगमवाडी रस्ता, वाकडेवाडी, खडकी, पाटील इस्टेट चौक या परिसरातील वाहतूक गुरुवारी पहाटे तीन वाजल्यापासून सायंकाळी पाच वाजेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे..त्यानंतर गणेशखिंड रस्ता, नामदार गोपाळकृष्ण गोखले (फर्ग्युसन) रस्ता, जंगली महाराज रस्ता, कर्वे रस्ता या भागातील वाहतूक दुपारी १२ वाजल्यानंतर सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत बंद करण्यात येणार आहे. तसेच, छत्रपती शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता, लक्ष्मी रस्ता आणि पेठांच्या परिसरातील वाहतूक सायंकाळी पाच वाजल्यानंतर बंद करण्यात येणार आहे. वाहनचालकांनी गैरसोय टाळण्यासाठी घराबाहेर पडताना नियोजन करावे, असे आवाहन अतिरिक्त आयुक्त पाटील यांनी केले आहे..पालखी मार्गाचे लाइव्ह लोकेशनhttps://diversion.punepolice.gov.in/palkhi/track.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.