Ashadhi Wari : काटेवाडी अंगणी धावल्या मेंढ्या रिंगणी; तुकोबांच्या पालखीचे भक्तिमय स्वागत; विठ्ठलनामाने दुमदुमला आसमंत

काटेवाडी - ‘सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, कर कटावरी ठेवोनिया’ या संत तुकाराम महाराजांच्या अभंगाचा गजर... राम कृष्ण हरी, ज्ञानोबा-तुकाराम असा जयघोष करीत वैष्णवांच्या अलोट उत्साहामध्ये काटेवाडी (ता. बारामती) येथे गुरुवारी (ता. १६) संत तुकाराम महाराजांच्या पालखी सोहळ्यात मानाच्या मेंढ्या धावल्या. रिंगणाचा हा नेत्रदीपक सोहळा पाहण्यासाठी काटेवाडी येथे भाविकांनी मोठी गर्दी केली होती..मजल-दरमजल करीत वैष्णवांची पालखी पंढरपूरच्या दिशेने मार्गस्थ होत आहे. संत तुकाराम महाराजांचा पालखी सोहळा बारामती मुक्कामानंतर दुपारी काटेवाडीत भोजन व विश्रांतीसाठी विसावला होता. तुकोबांची पालखी काटेवाडी येथे पोहोचताच भक्तिमय वातावरणात ग्रामस्थांनी स्वागत केला. विसाव्यानंतर पालखी सणसरच्या दिशेने निघाली असता यावेळी मानाच्या मेंढ्याचे रिंगण पार पडले..एका पाठोपाठ एक अशा मेंढ्या धावल्या. वारकरी पायी प्रवास, ऊन-पावसाची तमा न बाळगता भागवत धर्माची पताका खांद्यावर घेऊन पांडुरंगाच्या दर्शनाची आस घेऊन निघतो. या दरम्यान रिंगण सोहळा म्हणजे या पायी प्रवासाचा शिण घालवणारा असतो. त्यामुळे वारकरी, टाळकरी, माळकरी, वीणेकरी, तुळशीवाल्या महिला पालखीभोवती हरिनामाचा गजर करीत रिंगणाभोवती उभ्या होत्या..उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, युवा नेते पार्थ पवार, छत्रपती कारखान्याचे संचालक अनिल काटे, सरपंच मंदाकिनी भिसे, उपसरपंच मिलिंद काटे, भाजप तालुकाध्यक्ष पांडुरंग कचरे, प्रशांत काटे, के. टी. जाधव, शीतल काटे, विद्याधर काटे यांनी संत तुकाराम महाराजांच्या पालखीचे दर्शन घेत वारकऱ्यांचे स्वागत केले.पालखीमार्गावर संतोष ननवरे, पोपट ननवरे, सुरेश ननवरे, दशरथ ननवरे तसेच ग्रामस्थांनी पारंपरिक धोतराची पायघडी अंथरून संतांच्या पालखीचे स्वागत केले. हा परंपरेचा मान मोठ्या भक्तिभावाने पार पडला. ठिकठिकाणी महिला भजनी मंडळांनी अभंग गायन केले, तर युवकांकडून टाळ-मृदंगाच्या साथीने हरिनामाचा गजर सुरू होता..भक्तिरसाने भारावले वातावरणपालखी सोहळ्याचे प्रमुख आकर्षण असते ते मेंढ्यांचे उभे गोल रिंगण. गावातील संभाजी काळे, तात्यासाहेब मासाळ, महादेव काळे, सुभाष मासाळ, हरी महारनवर, राजेंद्र मासाळ, विकास केसकर, ज्ञानदेव पाटोळे आणि पांडुरंग हाके यांच्या मेंढ्यांनी पालखी रथाभोवती तीन प्रदक्षिणा घालत पारंपरिक गोल रिंगण साकारले. शेकडो भाविकांच्या उपस्थितीत साकारलेल्या या अनोख्या परंपरेने उपस्थितांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले. ‘ज्ञानोबा-तुकोबा’ आणि ‘पुंडलिक वरदा हरी विठ्ठल’च्या जयघोषात संपूर्ण वातावरण भक्तिरसाने भारावून गेले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.