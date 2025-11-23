पुणे

Junnar Iron Man : ओझरचे अशोक जगदाळे ठरले इंटरनॅशनल आयर्न मॅन; आठ तासांत विक्रमी कामगिरी!

Goa Triathlon Champion : गोवा येथील इंटरनॅशनल आयर्न मॅन स्पर्धेत अशोक भालचंद्र जगदाळे यांनी उत्कृष्ट कामगिरी करत २ किमी पोहणे, ९० किमी सायकलिंग आणि २१ किमी रनिंग पूर्ण करून किताब पटकावला. ओझर गावाचे नाव त्यांनी राष्ट्रीय स्तरावर झळकावले.
चंद्रकांत घोडेकर, घोडेगाव
ओझर : अशोक भालचंद्र जगदाळे यांनी गोवा येथे झालेल्या इंटरनॅशनल आयर्न मॅन स्पर्धेत विक्रमी कामगिरी करून आयर्न मॅन हा किताब पटकावला आहे .यामुळे ओझर ( ता जुन्नर )गावचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर झळकावले. या स्पर्धेमध्ये २ किलो मीटर समुद्रामध्ये पोहणे, ९० किलोमीटर सायकलिंग करणे व २१ किलोमीटर रनिंग करणे या बाबींचा समावेश होता. या सर्व बाबी आठ तासांचे आत त्यांनी पूर्ण करून हा किताब पटकावला.

