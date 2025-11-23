Junnar Iron Man : ओझरचे अशोक जगदाळे ठरले इंटरनॅशनल आयर्न मॅन; आठ तासांत विक्रमी कामगिरी!

ओझर : अशोक भालचंद्र जगदाळे यांनी गोवा येथे झालेल्या इंटरनॅशनल आयर्न मॅन स्पर्धेत विक्रमी कामगिरी करून आयर्न मॅन हा किताब पटकावला आहे .यामुळे ओझर ( ता जुन्नर )गावचे नाव राष्ट्रीय स्तरावर झळकावले. या स्पर्धेमध्ये २ किलो मीटर समुद्रामध्ये पोहणे, ९० किलोमीटर सायकलिंग करणे व २१ किलोमीटर रनिंग करणे या बाबींचा समावेश होता. या सर्व बाबी आठ तासांचे आत त्यांनी पूर्ण करून हा किताब पटकावला. .यात एकूण २७ देशांमधील स्पर्धकांचा यामध्ये समावेश होता. स्विमिंग करताना लाटा व जल फिश यांना सामोरे जाऊन हे दोन किलोमीटर अंतर पूर्ण करावे लागले. सायकलिंग करताना ४० डिग्री सेल्सिअस तापमानाला सामोरे जात ही सायकलिंग पूर्ण करावी लागते. सन २०२४ मध्ये त्यांनी कोल्हापूर येथे बर्ग मॅन व लोहपुरुष हा किताब पटकावला होता. व सन २०२५ मध्ये ओझर येथे झालेल्या बर्गमन स्पर्धेत बर्गमॅन हा किताब पटकविला. ऑडक्स इंडिया या क्लबमधून २००,३००,४०० व ६०० किलोमीटर सायकलिंग दिलेल्या वेळेपेक्षा अतिशय कमी वेळेमध्ये त्यांनी - पूर्ण करून एस. आर. ही पदवी प्राप्त केली होती. पंढरपूर ते घुमान ही सायकल वारी सुद्धा त्यांनी २२ दिवसात पूर्ण केली आहे. .Junnar Leopard Attack : ओतूरमध्ये दिवसा ढवळ्या बिबट्याचा हल्ला; शेतमजूर जखमी!.श्री. जगदाळे यांचे सर्व स्तरातून अभिनंदन होत आहे. जयश्री टेमगिरे आणि टेमगिरे परिवार, सुमन नवले आणि नवले परिवार, सोनल पांचाळ तसेच, रमेश जगदाळे, मनोहर जगदाळे, गजानन जगदाळे, हनुमंत जगदाळे आणि जगदाळे परिवार यांनी या बाबत त्यांचे अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.