Ashok Kharat Son Missing : भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला नवे वळण; सलग दोन दिवसांच्या चौकशीनंतर मुलगा शहरातून बेपत्ता

Ashok Kharat case : भोंदू अशोक खरात प्रकरणाला आता नवे वळण मिळाले असून, त्याचा मुलगा अचानक शहरातून बेपत्ता झाल्याची माहिती समोर आली आहे. तपासासाठी विशेष तपास पथकाने (SIT) सलग दोन दिवस त्याची चौकशी केली होती. मात्र चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर तपास यंत्रणांची कोणतीही परवानगी न घेता तो शहर सोडून गेल्याचे सूत्रांनी सांगितले आहे..या प्रकरणातील महत्त्वाचा दुवा मानल्या जाणाऱ्या खरातच्या मुलाची SIT कडून सखोल चौकशी करण्यात आली होती. चौकशीदरम्यान काही महत्त्वाची माहितीही समोर आल्याचे समजते. मात्र चौकशी संपल्यानंतर अचानक तो शहरातून गायब झाल्याने तपास यंत्रणांमध्ये खळबळ उडाली आहे..सूत्रांच्या माहितीनुसार, चौकशीदरम्यान संबंधित व्यक्तीने शहराबाहेर जाण्यापूर्वी पोलिस किंवा तपास अधिकाऱ्यांची परवानगी घेणे बंधनकारक होते. मात्र कोणतीही अधिकृत परवानगी न घेता त्याने शहर सोडल्याची माहिती समोर आली आहे. त्याचा मोबाईल फोनही सध्या नॉट रिचेबल लागत असल्याचे सांगितले जात आहे..Ashok Kharat Accounts: 'समताने' गोठविली कॅप्टन अशोक खरातची खाती: संस्थेचे संदीप कोयटे, झालेले व्यवहार नियमांना धरूनच!.दरम्यान, या घटनेनंतर तपास पथकाने त्याचा शोध घेण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या असून, तो नेमका कुठे गेला याबाबत तपास सुरू आहे. या प्रकरणामुळे भोंदू अशोक खरात प्रकरणातील तपासाला नवे वळण मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.