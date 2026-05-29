Pune Khed Politics: “२०२९ ला दिलीप मोहिते पुन्हा आमदार होतील”; वाढदिवसानिमित्त अशोक पवारांचा विश्वास, राजकीय चर्चांना उधाण

चाकण : खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने अनेक मान्यवरांनी त्यांना भेटून वाढदिवसाच्या शुभेच्छा दिल्या. यामध्ये शिरूर, हवेलीचे माजी आमदार अशोक पवार यांनी माजी आमदार दिलीप मोहिते यांना भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली. या भेटीत त्यांनी राजकीय वाटचाल व त्यांच्या विधानसभेतील मागील आठवणी याबाबत चर्चा केली..farmer Success Story: पहिल्याच वर्षी 20 टन केशर आंब्याचे उत्पादन; मनसेचे नेते दिलीप धोत्रे यांच्या शेतात बहरली आंबराई! .यावेळी माजी आमदार अशोक पवार यांनी खेडला २०२९ ला पुन्हा दिलीप मोहिते आमदार होतील. माजी आमदार मोहिते यांना शुभेच्छा देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात, कार्यकर्ते, नागरीक, विविध पक्षाचे पदाधिकारी उपस्थित आहेत त्यामुळे खेड तालुक्यातील लोकांचा वाढता पाठिंबा हेच दर्शवतो आहे असे माजी आमदार अशोक पवार यांनी स्पष्ट केले..खेडचे माजी आमदार दिलीप मोहिते यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने त्यांच्या निवासस्थानी सकाळपासून कार्यकर्ते, चाहते, तालुक्यातील नागरिक, मान्यवर इतर तालुक्यातील कार्यकर्ते यांची मोठी गर्दी होती. माजी आमदार दिलीप मोहिते यांनी राज्याचे माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांच्या दुःखद निधनामुळे वाढदिवसाचे सर्व कार्यक्रम रद्द केले होते. वाढदिवसाला येताना कार्यकर्ते नागरिक,पदाधिकारी, चाहते यांनी केक , पुष्पगुच्छ आणू नये असे आवाहन केले होते त्यामुळे माजी आमदार मोहिते फक्त नागरिकांच्या, कार्यकर्त्यांच्या,पदाधिकारी, चाहत्यांच्या शुभेच्छा स्वीकारत होते..माजी आमदार अशोक पवार, दिलीप मोहिते यांनी त्यांच्या मनातील खंत चर्चेवेळी बोलून दाखवली. आंबेगाव तालुक्याला नेहमी मंत्रिपद मिळत गेले त्यामुळे खेड, शिरूर, जुन्नर या तालुक्यातील आमदारांना मंत्रीपदाची संधी मिळाली नाही मंत्रिपद मिळाले नसल्यामुळे आम्हाला मंत्रीपदापासून कायमच वंचित ठेवले गेले. त्यामुळे तालुक्याचे मोठे नुकसान झाले.".Raj Thackeray: राज ठाकरेंचा एकेरी उल्लेख सदावर्तेंना भोवला; "जरा जपून फिरा" म्हणत राजू पाटलांचा इशारा, रवींद्र चव्हाणांनाही टोला...मशीन सेटिंग आहे का?यावेळी माजी आमदार अशोक पवार यांनी सांगितले की," निवडणुकीत मशीन सेटिंग आहे का असेही वाटते. खेडचे माजी आमदार मोहिते यांना तसेच तालुक्यातील जनतेला २०२४ ला निवडून आल्यानंतर मंत्रीपद मिळेल अशी आशा होती. माजी आमदार मोहिते निवडून येतील असे आम्हाला वाटत होते परंतु त्यांना मंत्रिपद मिळणार म्हणून येथे मशीनचे सेटिंग झालं का अशी शक्यता वाटत आहे..