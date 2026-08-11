पुणे

आश्रमाशाळांकडे पाहण्याचा शासन-प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलावा!

आश्रमाशाळांकडे पाहण्याचा शासन-प्रशासनाचा दृष्टीकोन बदलावा!
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चाळीस पदे रिक्त
नंदूरबार- बहुसंख्य आश्रमशाळा या दुर्गम, अतिदुर्गम भागात आणि जंगल परिसरात आहेत. साहजिकच हिंस्त्र प्राण्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर असतो.आश्रमशाळांत सुरक्षाविषयक उपाययोजना आहेत का, याची पाहणी अधिकाऱ्यांनी करणे अपेक्षित आहे. आजही जिल्ह्यातील आश्रमशाळांमधील ४० पदे रिक्त असल्याचे दिसून येते. जे कर्मचारी भरलेले आहेत, त्यातील बहुसंख्य कंत्राटी आहेत.

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