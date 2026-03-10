Pune News: भावी अधिकाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला! ‘एमपीएससी’ला अंतिम निकालाचा मुहूर्त मिळेना, जाहिरात निघून दोन वर्षे उलटली..

-प्रज्वल रामटेके पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) निकालाबाबत ‘तारीख पे तारीख’चा अनुभव राज्यसेवा २०२४ च्या उमेदवारांना येत आहे. जाहिरात निघून सव्वा दोन वर्षे उलटली. मुलाखती होऊन पाच महिने झाले. तात्पुरती यादी लागूनही दोन महिने संपले, तरी आयोगाला अंतिम निकालाचा मुहूर्त मिळालेला नाही..Organ Donation: आईचा मुलासाठी धाडसी निर्णय! जटिल किडनी प्रत्यारोपणातून मुलाला मिळाले नवजीवन; तज्ज्ञ डॉक्टरांच्या प्रयत्नांना आले यश...पाच जानेवारीला तात्पुरती निवड यादी जाहीर केली. मात्र, अंतिम निकाल अद्याप गुलदस्त्यातच ठेवला आहे. त्यामुळे ‘डिजिटल’ युगातही निकालाची फाईल इतकी संथ का चालते, असा प्रश्न विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे..आयोगातर्फे २९ डिसेंबर २०२३ला विविध संवर्गातील ४७७ पदांसाठी ‘महाराष्ट्र राजपत्रित नागरी संयुक्त सेवा पूर्व परीक्षा -२०२४’ जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. मात्र, पहिल्या दिवसापासूनच ही भरती प्रक्रिया संथ गतीने चालली आहे. जाहिरातीनंतर तब्बल एका वर्षाने, म्हणजेच १ डिसेंबर २०२४ रोजी पूर्व परीक्षा घेण्यात आली. त्यानंतर मुख्य परीक्षा २७ ते २९ मेदरम्यान तर १७ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबरदरम्यान मुलाखतीचा टप्पा पार पडला. ५ जानेवारी २०२६ रोजी तात्पुरती गुणवत्ता यादी प्रसिद्ध झाली. दरम्यानच्या काळात निवडीतून बाहेर पडणे आणि अपिलीय वैद्यकीय तपासणीची प्रक्रियाही पूर्ण झाली. या टप्प्यावर आता अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर होऊन नियुक्ती प्रक्रिया सुरू होईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांना होती. मात्र, दोन महिने उलटूनही अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर झालेली नाही..याविषयी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता नाव प्रसिद्ध न करण्याच्या अटीवर त्यांनी सांगितले की, ‘परीक्षांच्या वेळापत्रकातील अनियमिततेमुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी त्रस्त आहेत. राज्यामध्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त आहेत. दुसरीकडे पात्र उमेदवार नियुक्तीच्या प्रतीक्षेत आहेत. या विलंबाचा परिणाम केवळ विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेवरच नाही, तर वयावर आणि आर्थिक स्थितीवरही होत आहे. दोन वर्षांपासून आम्ही फक्त तारखाच मोजतोय. पूर्व परीक्षा ते मुलाखत या प्रत्येक टप्प्यावर आम्हाला लढावे लागले आहे. आता तर सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. मग आता अंतिम यादी लावण्यास अडचण काय आहे. आयोगाने तात्काळ निकाल जाहीर करत विद्यार्थ्यांना दिलासा द्यावा.’.घरच्यांना वाटते की आता निकाल लागला म्हणजे अधिकारी झालो, पण त्यांना काय सांगणार की अजून अंतिम यादीच आलेली नाही. पुण्यात राहण्याचा खर्च आणि घरच्यांच्या अपेक्षांचे ओझे आता असह्य होत आहे. दोन वर्षे एकाच परीक्षेच्या निकालात गेल्यामुळे पुढच्या अभ्यासावरही लक्ष केंद्रित करता येत नाही. सरकारने लक्ष घालून न्याय द्यावा.- एक विद्यार्थी.प्रश्नांवर आयोगाचे मौनराज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची जबाबदारी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगावर (एमपीएससी) आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात आयोगाचा कारभार कमालीचा रेंगाळला आहे. जाहिरातींना होणारा विलंब, परीक्षांच्या वेळापत्रकातील उडणारा गोंधळ आणि निकालांची वर्षानुवर्षे चालणारी रखडपट्टी, या दुष्टचक्रात सामान्य विद्यार्थी भरडला जात आहे. लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी निगडित एवढे गंभीर प्रश्न निर्माण झालेले असतानाही, आयोग मात्र मौन बाळगून आहे. याबाबत ‘सकाळ’च्या प्रतिनिधीने आयोगाच्या अधिकाऱ्यांशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, कोणताही प्रतिसाद न देणे, फोन न उचलणे किंवा त्रोटक उत्तरे देऊन वेळ मारून नेणे, हीच आता आयोगाची कार्यपद्धती बनली आहे..Women farmer Success: मुंबईकरीन झाली प्रयोगशील पशुपालक शेतकरीण; राणी सावंत यांनी कळसकरवाडीत फुलवला मळा, घेतलेल्या निर्णयाचं साेनं केलं...असा रखडला प्रवास...पूर्व परीक्षा जाहिरात २९ डिसेंबर २०२३पूर्व परीक्षा १ डिसेंबर २०२४पूर्व परीक्षा निकाल १२ मार्च २०२५मुख्य परीक्षा २७ ते २९ मे २०२५मुख्य परीक्षा निकाल ९ सप्टेंबर २०२५मुलाखती १७ सप्टेंबर ते ३० ऑक्टोबर २०२५तात्पुरती गुणवत्ता यादी ५ जानेवारी २०२६अंतिम गुणवत्ता यादी अद्याप प्रलंबित .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.