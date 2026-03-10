पुणे

Pune News: भावी अधिकाऱ्यांचे भवितव्य टांगणीला! ‘एमपीएससी’ला अंतिम निकालाचा मुहूर्त मिळेना, जाहिरात निघून दोन वर्षे उलटली..

MPSC final Result Delay After Two years of Notification: एमपीएससीच्या निकालाची प्रतीक्षा: विद्यार्थ्यांचे भविष्य अनिश्चिततेत
MPSC Result Delay Sparks Concern Among Candidates Waiting Since 2 Years

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-प्रज्वल रामटेके

पुणे : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) निकालाबाबत ‘तारीख पे तारीख’चा अनुभव राज्यसेवा २०२४ च्या उमेदवारांना येत आहे. जाहिरात निघून सव्वा दोन वर्षे उलटली. मुलाखती होऊन पाच महिने झाले. तात्पुरती यादी लागूनही दोन महिने संपले, तरी आयोगाला अंतिम निकालाचा मुहूर्त मिळालेला नाही.

