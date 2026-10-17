बंधक करून मागितली खंडणी

कामासाठी आसामला गेलेल्या
दोन तरुणांना डांबून ठेवले
खंडणीची मागणी; पैसे न दिल्यास जीवे मारण्याची धमकी
सकाळ वृत्तसेवा
नागपूर, ता. १७ : कामाच्या निमित्ताने आसाममधील गुवाहाटी येथे गेलेल्या नागपूरच्या दोन तरुणांना डांबून ठेवत त्यांच्या सुटकेसाठी १५ लाख रुपयांची खंडणी मागितल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. पैसे न दिल्यास दोघांनाही जीवे मारण्याची धमकी दिल्याप्रकरणी तहसील पोलिस ठाण्यात राकी भाई नावाच्या व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
मोमीनपुरा येथील रहिवासी असलेले दोन तरुण ११ ऑक्टोबर २०२६ रोजी कामाच्या निमित्ताने गुवाहाटी येथे गेले होते. मात्र, तेथे पोचल्यानंतर दोघेही अडचणीत सापडले. सुमीत राजू शहारे (रा. भंडारा) याच्या बँक खात्याशी संबंधित प्रकरणातून राॅकी भाई नावाच्या व्यक्तीने हसनैन बिलाल आणि रोशन ऊर्फ जुबेर या दोघांना गुवाहाटी येथील एका अज्ञात ठिकाणी बळजबरीने डांबून ठेवल्याची माहिती समोर आली. दोघांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध डांबून ठेवून त्यांच्या सुटकेच्या बदल्यात मोठ्या रकमेची मागणी करण्यात आली. आरोपीने दोघांच्या सुटकेसाठी १५ लाख रुपये देण्याची मागणी केली. पैसे न दिल्यास दोघांनाही जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली. त्यामुळे संबंधित तरुणांच्या सुरक्षिततेबाबत कुटुंबीयांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून आरोपीचा शोध सुरू केला आहे. खंडणीसाठी दबाव आणताना आरोपीने व्हिडिओ कॉलचा वापर केल्याचा आरोप आहे. या कॉलदरम्यान दोन्ही तरुणांना गुडघ्यावर बसवून त्यांचे हात दोरीने बांधल्याचे आणि त्यांना मारहाण केल्याचे दाखविण्यात आले. पैसे न दिल्यास गंभीर परिणाम भोगावे लागतील, अशी धमकीही देण्यात आली.
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