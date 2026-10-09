MP Sajay Raut : आंबेगाव तालुक्यातील धामणी परिसरातील उपसा सिंचन योजनेच्या प्रलंबित वीज कनेक्शनबाबत लक्ष घालणार

पारगाव - धामणी, ता. आंबेगाव परिसरातील अनेक शेतकऱ्यांनी एकत्र येत कोट्यावधी रुपये खर्च करुन शेतीसाठी एकुण नऊ सामूहिक उपसा सिंचन योजना तयार केल्या. परंतु, त्याला महावितरण वीज कनेक्शन देत नसल्याने एक वर्षांपासून बंद आहेत. परिसरातील शेतकऱ्यांनी खासदार संजय राऊत यांना निवेदन देऊन लक्ष घालण्याची विनंती केली..आज शुक्रवारी परिसरातील शेतकऱ्यांनी जारकरवाडी येथील डिंभा धरणाच्या उजव्या कालव्याजवळ खासदार संजय राऊत यांना थांबवून परिस्थितीची माहीती दिली. त्यांच्यासोबत शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे जिल्हा प्रमुख सुरेश भोर, जेष्ठ शिवसेना नेते प्रा. राजाराम बाणखेले, सचिन लबडे होते. धामणीच्या सरपंच प्रतीक्षा जाधव, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपतालुका प्रमुख महेश वाघ, भाऊसाहेब करंडे, दीपक जाधव, बाळासाहेव विधाटे आदींनी मागण्यांचे निवेदन दिले..धामणी परिसर जिरायती भाग म्हणुन ओळखला जातो येथील शेती पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे. येथील अनेक शेतकऱ्यांनी पतसंस्थातून कर्ज काढून तसेच दागिने गहाण ठेवून एकूण सुमारे सहा कोटी रुपये खर्च करुन नऊ सामूहिक उपसा सिंचन योजना राबविल्या परंतु राज्य शासनाने कृषी पंपासाठी सोलर धोरण ठरवल्यामुळे या योजनांना शासन वीज कनेक्शन देत नसल्याने एक वर्षापासून बंद आहेत.माजी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विधानसभेत याबाबत प्रश्न उपस्थित केला असता, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत सकारात्मक आश्वासन दिले होते. याच मागणीसाठी माजी सरपंच सागर जाधव व काही शेतकऱ्यांनी उपोषण केले होते..त्यावेळी उपमुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्हिडीओ कॉल द्वारे उपोषणकर्त्यांची संपर्क साधून लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले होते. मंत्रालयात संबंधीत विभागाची बैठक आयोजित केली होती. परंतु त्यानंतरही कोणतीच कार्यवाही झाली नसल्याने परिसरातील शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. विशाल बोऱ्हाडे व महेश वाघ यांनी वस्तुस्थितीची संजय राऊत यांना सविस्तर माहीती दिली.यावेळी बोलताना खासदार संजय राऊत म्हणाले, याबाबत मी माजी केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांच्याबरोबर बोलून एकत्रित लक्ष घालु असे आश्वासन दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.