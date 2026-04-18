Senior Living Athashri: परांजपे स्कीम्सच्या ‘अथश्री’ला रौप्य महोत्सवी वर्षपूर्ती; वडोदऱ्यात सहा हजाराव्या ज्येष्ठ रहिवाशाला घराचा ताबा

पुणे : नाविण्यपुर्ण निवासी प्रकल्प साकारण्यात अग्रणी असलेल्या परांजपे स्कीम्स (कन्स्ट्रक्शन) प्रा. लि.च्या 'अथश्री' या ज्येष्ठ नागरिक निवास उपक्रमाला २५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या महत्त्वपूर्ण टप्प्याचे औचित्य साधत, वडोदरा येथे 'अथश्री'च्या सहा हजाराव्या रहिवाशाला घराचा ताबा देण्याचा सोहळा पार पडला..'परांजपे स्कीम्स'चे अध्यक्ष श्रीकांत परांजपे, व्यवस्थापकीय संचालक शशांक परांजपे, व्यवसाय विकास संचालक अमित परांजपे यावेळी उपस्थित होते. या कार्यक्रमात रहिवासी, व्यवस्थापन आणि भागीदार सहभागी झाले होते. देशातील संघटित ज्येष्ठ'अथश्री'मधील उल्लेखनीय योगदान देणाऱ्या रहिवाशांचा यावेळी विशेष सन्मान करण्यात आला. अमित परांजपे यांनी आरोग्यसेवा, वेलनेस, आपत्कालीन मदत आणि समुदाय सहभाग या क्षेत्रांमध्ये नव्या भागीदारी जाहीर केल्या..''ज्येष्ठ नागरिक सन्मानाने आणि स्वावलंबीपणे राहू शकतील, अशी जागा निर्माण करण्याच्या साध्या विचारातून सुरू झालेला हा प्रवास आज हजारो लोकांचा विश्वास संपादन करणाऱ्या वास्तवात परिवर्तित झाला आहे. ज्येष्ठ नागरिक निवास म्हणजे केवळ घरे उभारणे नव्हे, तर जिथे प्रत्येकाला आपलेपणाची जाणीव होते, असे वातावरण निर्माण करणे हा आमचा उद्देश आहे. नाशिक, कोल्हापूर, नागपूर तसेच अहमदाबाद आणि जयपूरसारख्या शहरांमध्येही या क्षेत्राची मागणी झपाट्याने वाढत आहे,'' असे शशांक परांजपे यांनी सांगितले.नागरिक निवास क्षेत्राच्या घडणीत 'अथश्री'ने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. 'अथश्री'चे जाळे सुमारे १६ ज्येष्ठ नागरिक वसाहतींमध्ये विस्तारले असून, विविध शहरांमध्ये तीन हजारहून अधिक ज्येष्ठ नागरिकांना निवास व सुविधा दिल्या जात असल्याची माहिती 'परांजपे स्कीम्स'कडून देण्यात आली..