पुणे

भिवरीत एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न

भिवरीत एटीएम फोडण्याचा प्रयत्न
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सासवड, ता. २४ : भिवरी (ता. पुरंदर) येथील बँक ऑफ बडोदाचे एटीएम फोडून चोरी करण्याचा प्रयत्न सुरक्षा सायरनमुळे फसला. चोरट्याने एटीएमचा कप्पा उचकटला, मात्र सायरन वाजताच त्याने पळ काढल्याने मोठी रोकड बचावली. याप्रकरणी सासवड पोलिसांनी अज्ञात चोरट्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
बँकेचे व्यवस्थापक सागर भोजने यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार, २३ जून रोजी मध्यरात्री १२:५६ च्या सुमारास माकड टोपी घातलेला एका अज्ञात इसमाने एटीएम केंद्रात शिरला. त्याने लोखंडी कटावणीच्या साहाय्याने कॅशचा कप्पा उचकटण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी बँकेच्या सुरक्षा यंत्रणेचा सायरन जोरात वाजल्याने चोरटा अंधाराचा फायदा घेऊन पसार झाला.
सायरनचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिक व पोलिसांनी तातडीने धाव घेतली, मात्र तोपर्यंत चोरटा पळून गेला होता. सकाळी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी पाहणी केली असता एटीएमचे नुकसान झाले होते, मात्र सर्व रोकड सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले. सासवड पोलिस सीसीटीव्हीच्या आधारे अधिक तपास करत आहेत.

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