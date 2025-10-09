Pune Crime : कोंढव्यात एटीएसची कारवाई; संशयितांच्या घरांवर छापे

पुणे - राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी सकाळी कोंढव्यात छापे टाकले. मीठानगर भागातील संशयितांच्या घरी ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईत पथकाने काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली..संशयितांच्या घरातून काही कागदपत्रे, अन्य मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे. संभाव्य घातपाती कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर एटीएससह तपास यंत्रणांनी गुरुवारी सकाळपासून कोंढव्यातील मीठानगर परिसरात छापे टाकले. कारवाई सुरू असताना मीठानगर भागात मोठा बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता..२०२२३ मध्ये पुण्यात पकडलेल्या ‘आयसीस’च्या दहशतवाद्यांनी मुंबई, पुणे, तसेच गुजरातमधील प्रमुख शहरात बॉम्बस्फोट घडवून आणण्याचा कट रचला होता. कोल्हापूर, सातारा जिल्ह्यातील जंगलात त्यांनी बॉम्बस्फोटाची चाचणी केली होती.कोंढवा भागात त्यांनी बॉम्ब तयार करण्याचे प्रशिक्षण घेतल्याचे तपासात उघडकीस आले होते. या कारवाईनंतर तपासून यंत्रणा सतर्क झाल्या असून संशयित व्यक्तींवर लक्ष ठेवण्यात येत आहे. त्यातूनच ही कारवाई करण्यात आली..यापूर्वी यांना झाली होती अटक -दहशतवादी कट उध्वस्त करत पोलिसांनी मोहम्मद शहानाझ आलम, रिजवान अली, अब्दुलाह शेख, तलाह लियाकत खान, मोहम्मद इम्रान मोहम्मद युसुफ खान उर्फ मटका उर्फ अमीर अब्दुल हमिद खान (रा. रतलाम, मध्य प्रदेश), मोहम्मद युनुस मोहम्मद याकुब साकी उर्फ अदिल उर्फ अदिल सलीम खान (रा. रतलाम, मध्य प्रदेश), कादीर दस्तगिर पठाण उर्फ अब्दुल कादीर, समीब नासीरउद्दीन काझी (दोघे रा. कोंढवा, पुणे), जुल्फीकार अली बडोदवाला उर्फ लालाभाई उर्फ लाला उर्फ सईफ, शमिल साकिब नाचन आणि आकिफ अतिक नाचन (तिघेही रा. पडघा, ठाणे) यांना अटक केली होती. मोहम्मद आलमला कोथरूड परिसरात दुचाकी चोरताना पोलिसांनी पकडले होते. त्यावेळी त्याच्याबरोबर असलेल्या साथीदारांना पकडण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.