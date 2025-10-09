पुणे

Pune Crime : कोंढव्यात एटीएसची कारवाई; संशयितांच्या घरांवर छापे

राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी सकाळी कोंढव्यात छापे टाकले.
ats
atssakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - राज्य दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) गुरुवारी सकाळी कोंढव्यात छापे टाकले. मीठानगर भागातील संशयितांच्या घरी ही कारवाई करण्यात आली. कारवाईत पथकाने काही संशयितांना ताब्यात घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

Loading content, please wait...
pune
crime
Action
Kondhwa
raid
ATS

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com