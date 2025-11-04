Pune ATS : जुबेरच्या अटकेनंतर साथीदारांनी संशयित पुस्तके व कागदपत्रे जाळली; पोलिस तपासातील माहिती

पुणे : जुबेर हंगरगेकरला अटक झाल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी त्याच्या साथीदारांनी या ठिकाणावरून काही संशयित पुस्तके-प्रमाणपत्रे व इतर कागदपत्रे जमा केली. त्यानंतर ती सर्व कागदपत्रे काळेपडळ येथील एका धार्मिक स्थळाच्या मोकळ्या जागेत जाळल्याचे महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथकाच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. ‘एटीएस’च्या तपास पथकाने काळेपडळ येथील धार्मिक स्थळाच्या मोकळ्या जागेचा पंचनामा करून अर्धवट जळालेली काही कागदपत्रे ताब्यात घेतली आहेत. जुबेरचा साथीदार एका रिक्षातून येऊन कागदपत्रे जाळत असल्याचे तेथील ‘सीसीटीव्ही’मध्ये निदर्शनास आले आहे. याबाबत सात साक्षीदारांकडे तपास करण्यात आला आहे. याशिवाय जुबेर व त्याचे साथीदार कौसरबागेतील एका इमारतीच्या तळघरातील मदरशात (मकतब) एकत्रित यायचे. तपास अधिकाऱ्यांनी या ठिकाणचा पंचनामा केला असून, सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. .जुबेर इलियास हंगरगेकर (वय ३७, रा. कोंढवा) याला ‘एटीएस’ने २७ ऑक्टोबर रोजी अटक केली आहे. पोलिस कोठडीची मुदत संपल्याने मंगळवारी दुपारी विशेष न्यायाधीश एस. आर. साळुंखे यांच्या न्यायालयात त्याला हजर करण्यात आले होते. त्या वेळी त्याच्या पोलिस कोठडीत वाढ करण्याची मागणी विशेष सरकारी वकील विजय फरगडे यांनी केली. सहायक पोलिस आयुक्त अनिल शेवाळे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत. एक टीबी डेटा जप्त ः जुबरेच्या विविध इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंमधून सुमारे एक टीबी डेटा जप्त करण्यात आला आहे. .मोठी बातमी! ‘अल कायदा’शी संबंधित जुबेर मूळचा सोलापूरचा; कोंढव्यातील जुबेर १८ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत होता सोलापुरात; पोलिसांनी प्राचार्य, शिक्षकांना चौकशीसाठी बोलावले.त्याचे विश्लेषण करण्यात आले आहे. त्यातून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे जुबेरकडे तपास करण्यात येत आहे. तसेच त्याच्या समाज माध्यमांवरील खात्यांची देखील माहिती घेण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिसांनी न्यायालयात दिली. डेटामधील चॅटिंगमध्ये काही सांकेतिक भाषेचा व शब्दांचा वापर असल्याची शक्यता आहे. आरोपीच्या जवळच्या साथीदाराच्या घरातून दोन लाख ३५ हजार रुपये हस्तगत करण्यात आले आहे. साथीदारांनी कोणती पुस्तके, कागदपत्रे जाळली याचा पोलिस तपास करत आहेत. जुबेरचा परदेशी नागरिकांशी संपर्क ः आरोपी जुबेर हंगरगेकरचा जुना मोबाइल त्याच्या साथीदाराच्या घरातून जप्त करण्यात आला असून, त्यामध्ये पाकिस्तान, सौदी अरेबिया, कुवेत व ओमानमधील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आहेत; तर तो वापरत असलेल्या मोबाइलमध्ये ओमान व सौदी अरेबियातील पाच व्यक्तींचे संपर्क क्रमांक आढळून आले आहे. .जुबेरच्या जवळचे साथीदार असलेल्या १८ जणांचे जबाब नोंदविण्यात आले आहेत. त्यापैकी अकरा जण ४५ वर्षापुढील वयोगटातील आहेत; तर काही जण केंद्र सरकारने बंदी घातलेल्या 'सिमी' (स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया) या संघटनेचे जुने सदस्य असून, काही जणांविरोधात बेकायदा हालचाली प्रतिबंधक कायद्यानुसार (यूएपीए) गुन्हे दाखल आहेत. कोठडीत १४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढ ः न्यायालयाने पोलिसांविरुद्ध काही तक्रार आहे का, अशी विचारणा जुबेरला केली. त्यावर, तपास अधिकारी माझ्याकडे सतत तपास करत असल्याने मला पूर्णवेळ झोप मिळत नाही; त्यामुळे माझ्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ लागला आहे, अशी तक्रार जुबेरने केली. त्यावर आरोपीकडे तपास करताना त्याला आवश्यक असलेली झोप मिळू द्या, असे निर्देश न्यायालयाने तपास अधिकाऱ्यांना दिले. या गुन्ह्याच्या तपासासाठी जुबेरच्या पोलिस कोठडीत १४ नोव्हेंबरपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.