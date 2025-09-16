पुणे

Velhe Crime : रस्त्याची पाहणी केल्याने कादवे येथे भावासह सरपंचावर हल्ला; दोघांना अटक

ग्रामपंचायतीच्या विहीरीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सरकारी अधिकाऱ्यांसह पाहणी केल्याच्या कारणावरून भावासह सरपंचावर पाळीव कुत्र्यासह काठ्या व दगडांनी हल्ला.
Crime
CrimeSakal
मनोज कुंभार
Updated on

वेल्हे, (पुणे) - राजगड तालुक्यातील पानशेत परिसरातील कादवे गावच्या ग्रामपंचायतीच्या विहीरीकडे जाणाऱ्या रस्त्याची सरकारी अधिकाऱ्यांसह पाहणी केल्याच्या कारणावरून भावासह (कादवे, ता. राजगड) चे सरपंच अनंता गणपत बिरामणे (वय-४५) यांच्यावर पाळीव कुत्र्यासह काठ्या व दगडांनी हल्ला करण्यात आल्याची घटना सोमवार (ता. १५ ) रोजी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली. या प्रकरणी वेल्हे पोलीस ठाण्यात रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात सरपंच अनंता व त्यांचा भाऊ विनोद गणपत बिरामणे (वय-४०) हे जखमी झाले आहेत.

Loading content, please wait...
crime
attack
Arrested
velhe
Accused
Sarpanch

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com