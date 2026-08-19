पुणे

Pune News : विनानिविदा झाडणकामात घुसखोरीचा प्रयत्न; दोन ठेकेदारांना घुसविण्याचा प्रयत्न

पुणे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, पादचारी मार्ग व्यवस्थित झाडले जात नसल्याने प्रचंड घाण वाढली आहे.
pune Sweeping work

pune Sweeping work

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - पुण्यातील रस्ते चांगल्या पद्धतीने झाडून शहर स्वच्छ करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मनुष्यबळ वाढवून देण्यात आले आहे. आता या कामात विनानिविदा दोन ठेकेदारांना घुसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी बैठका सुरू असून, यावरून महापालिकेत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

Loading content, please wait...
Attempt
Contractor
Tender
Efforts
Pune Municipal Corporation
Marathi News Esakal
www.esakal.com