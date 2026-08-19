Pune News : विनानिविदा झाडणकामात घुसखोरीचा प्रयत्न; दोन ठेकेदारांना घुसविण्याचा प्रयत्न

पुणे - पुण्यातील रस्ते चांगल्या पद्धतीने झाडून शहर स्वच्छ करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर मनुष्यबळ वाढवून देण्यात आले आहे. आता या कामात विनानिविदा दोन ठेकेदारांना घुसविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी बैठका सुरू असून, यावरून महापालिकेत वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. .पुणे शहरातील रस्ते, सार्वजनिक ठिकाणे, पादचारी मार्ग व्यवस्थित झाडले जात नसल्याने प्रचंड घाण वाढली आहे. यामुळे शहर बकाल झाले आहे. महापालिका प्रशासनाने ही स्थिती बदलण्यासाठी झाडणकामासाठी नियुक्त केलेल्या ठेकेदारांवर सर्व जबाबदारी टाकण्यात आली. या कामासाठी पूर्वी ४ हजार ८१६ कर्मचारी होते. त्यात आता नवीन ४ हजार ७०९ इतके वाढवले आहेत. एकूण ९ हजार ५२३ कर्मचारी झाडणकामात आहेत..एक ऑगस्टपासून शहरात या नवीन धोरणाची अंमलबजावणी सुरू असून, पुढील तीन महिने त्यावर देखरेख ठेवली जाणार आहे. दुसऱ्या महिन्यापासून रस्ते अस्वच्छ दिसले तर ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाईसह काळ्या यादीत टाकण्याची तरतूद केली आहे.निविदा प्रक्रियेत पाच ठेकेदारांना १५ क्षेत्रीय कार्यालयांचे काम मिळाले आहे. असे असताना दोन ठेकेदारांना विनानिविदा काम द्यावे यासाठी राजकीय दबाव घनकचरा व्यवस्थापन विभागावर आणला जात आहे. कायदेशीररीत्या हे शक्य नसल्याने यावर कसा तोडगा काढता येऊ शकतो. यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून खलबते सुरू आहेत..घुसखोरी करणाऱ्या ठेकेदारांना हडपसर-मांजरी, नगर रस्ता, सिंहगड रस्ता, धनकवडी, कोंढवा येवलेवाडी यापैकी दोन मोठ्या क्षेत्रीय कार्यालयेची कामे द्यावीत यासाठी दबाव आणला जात आहे. अधिकाऱ्यांकडून अद्याप या प्रस्तावाला मान्यता दिलेली नाही. पण या ठेकेदारांचे रक्षक होण्यासाठी काही नगरसेवकांनी प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. दरम्यान, यावर अधिकाऱ्यांनी बोलण्यास नकार दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.