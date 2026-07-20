Pune Crime : व्यावसायिकाकडील एक कोटींची रोकड लूटण्याचा प्रयत्न; प्रसंगावधानामुळे चोरट्यांचा डाव फसला

पुणे - मुंबई-बंगळूर बाह्यवळण मार्गावरील नवले पुलाजवळ एका व्यावसायिकाची मोटार अडवून, पोलिस असल्याची बतावणी करत एक कोटींची रोकड लुटण्याचा प्रयत्न शनिवारी दुपारी घडला. मात्र, व्यावसायिकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे चोरट्यांचा डाव फसला. .याप्रकरणी तळेगाव दाभाडे येथील एका व्यावसायिकाने (वय-३५) नऱ्हे पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार विक्रम विलास चाकणकर (वय-४४, रा. धायरी), अमेय अरविंद कार्ले (वय-४६, रा. धायरी) आणि गणेश रमेश कदम (वय-३३, रा. चांदणी चौक, धायरी) यांच्यासह पाच जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार व्यावसायिक हे शनिवारी (ता. १८) दुपारी एकच्या सुमारास सिंहगड रस्ता परिसरात आले होते. तेथून ते चालक आणि साथीदारासह मोटारीतून नऱ्हेतील एका बँकेत एक कोटींची रोकड जमा करण्यासाठी निघाले होते. तक्रारदार नवले पुलाजवळ आले असता, दुचाकींवरून पाठलाग करत आलेल्या पाच जणांनी त्यांची मोटार अडवली..‘आम्ही पोलिस आहोत, तुमच्या मोटारीत बेकायदेशीर रक्कम आहे,’ असे सांगून चोरट्यांनी तपासणीच्या बहाण्याने व्यावसायिकाची चौकशी सुरू केली. त्यानंतर चोरट्यांनी एक कोटींची रोकड ठेवलेली पिशवी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. व्यावसायिकाने चोरट्यांना पैशांची पिशवी देण्यास विरोध करत आरडाओरडा करण्यास सुरुवात केली. त्यावेळी नागरिक जमा होण्याच्या भीतीने चोरटे दुचाकींवरून पसार झाले..या घटनेची माहिती मिळताच वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटनास्थळी धाव घेतली. पोलिसांनी नवले पूल परिसरातील सीसीटीव्ही चित्रीकरण ताब्यात घेतले आहे. त्या आधारे पसार झालेल्या चोरट्यांचा माग काढत तिघांना अटक केली. पुढील तपास पोलिस उपनिरीक्षक विजयसिंग घाडगे करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.