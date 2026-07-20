पुणे

Pune Crime : व्यावसायिकाकडील एक कोटींची रोकड लूटण्याचा प्रयत्न; प्रसंगावधानामुळे चोरट्यांचा डाव फसला

पोलिस असल्याची बतावणी करत एक कोटींची रोकड लुटण्याचा चोरट्यांचा प्रयत्न फसला.
Crime

crime

ESakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - मुंबई-बंगळूर बाह्यवळण मार्गावरील नवले पुलाजवळ एका व्यावसायिकाची मोटार अडवून, पोलिस असल्याची बतावणी करत एक कोटींची रोकड लुटण्याचा प्रयत्न शनिवारी दुपारी घडला. मात्र, व्यावसायिकाने दाखवलेल्या प्रसंगावधानामुळे चोरट्यांचा डाव फसला.

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