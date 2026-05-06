Theur Crime : थेऊरमध्ये ६ वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचाराचा प्रयत्न; आरोपीला तात्काळ अटक

- सुनील जगतापथेऊर - अवघ्या ६ वर्षांच्या एका चिमुकलीवर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ५) रात्री थेऊर येथे घडली. या प्रकरणी लोणी काळभोर पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला अटक केली आहे. थेऊर (ता. हवेली) येथे पुणे जिल्ह्यातील आणखी एक संतापजनक प्रकार समोर आला आहे..श्रीधर लिंबाजी कांबळे (वय-४६, रा. भीमनगर, थेऊर) असे अटक करण्यात आलेल्या आरोपीचे नाव आहे. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या आईने लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार,पीडित चिमुकली उन्हाळ्याच्या सुट्टीत आजोबांकडे राहण्यासाठी आली होती..या संधीचा गैरफायदा घेत आरोपीने तिच्या अश्लील चाळे करण्याचा प्रयत्न केला.मात्र,मुलीने ही बाब आईला सांगितल्याने हा प्रकार पालकांच्या लक्षात आला. त्यांनी तात्काळ लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात धाव घेत आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल केली. पोलिसांनीही कोणतीही दिरंगाई न करता आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवून त्याला ताब्यात घेतले. न्यायालयात हजर केल्यानंतर आरोपीला न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे..दरम्यान, नसरापूर येथील लहान मुलीवरील अत्याचार, हत्या प्रकरण आणि पर्वती पुणे येथील अल्पवयीन मुलीवरील अत्याचाराचे प्रकार ताजे असतानाच, पुन्हा तशाच प्रकारच्या घडलेल्या या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे. 'नराधमांना कायद्याचा धाक उरला नाही का?' असा संतप्त सवाल नागरिकांकडून उपस्थित केला जात आहे. या घटनांमुळे मुलींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला असून, अशा विकृत प्रवृत्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी जोर धरत आहे.