पुणे : पिंपरी आणि आळंदीमध्ये धर्मपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. या प्रकरणी आळंदी पोलीस स्टेशनमध्ये तीन जणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. येशूंचे रक्त म्हणून द्राक्षाचे पाणी दिल्याचा उल्लेख तक्रारीत करण्यात आला आहे. या प्रकारामुळे चर्चेला उधान आले आहे. १ जानेवारीच्या रात्री हा संतापजनक प्रकार एका घरात घडला आहे. या प्रकरणी पोलीस चौकशी करत आहेत. (Conversion of religion in pimpri to alandi)



येशू हे तुमचे देव आहेत. इतर देव घरातून बाहेर काढा, अशी एक महिला उपस्थित महिला आणि लोकांना सांगत आहे. या प्रकरणी व्हिडिओ देखील व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये महिला काही प्रार्थना उपस्थितांना म्हणून दाखवते. तसेच त्यांच्याकडून म्हणवून घेते.

तसेच छोटे-छोटे ग्लास ठेवण्यात आले आणि हे येशूंचे रक्त आहे, अशी संबंधित महिला सांगत आहे. हे रक्त प्या, असे देखील महिलेने म्हटले. मात्र ते रक्त नसून द्राक्षाचे पाणी असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी आळंदी पोलीस स्टेशनमध्ये केला आहे. तसेच त्यांचे धर्मपरिवर्तन करण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

या प्रकरणाचा तपास आळंदी पोलीस करत आहे. नेमका हा काय प्रकार आहे. व्हिडीओमधून हा धर्मपरिवर्तनाचे प्रकार असल्याचे स्पष्ट होत आहे. ज्यांच्याकडून हा प्रकार थांबवण्याचा प्रयत्न होत होता. त्यांना त्याठिकाणी थांबवण्याचा प्रयत्न होत होता. आम्ही संबंधित परिवाराशी बोललो आहे. तुम्ही येथून निघून जा, असे धर्मपरिवर्तन करणारी महिला म्हणताना व्हिडिओमध्ये दिसत आहे.

