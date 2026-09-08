Atul Save: भटके-विमुक्तांच्या सक्षमीकरणासाठी प्रयत्न: मंत्री अतुल सावे यांची माहिती; भिवडीत राजे उमाजी नाईक जयंती

परिंचे : ‘‘मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात महायुती सरकार समाज घटकांच्या विकासासाठी कायमच तत्पर आहे. आजच्या काळातील आव्हाने बदलली आहेत. त्यामुळे समाजाच्या प्रगतीसाठी शिक्षणाची संधी, रोजगाराचे मार्ग, कौशल्य विकास, स्वयंरोजगार आणि मूलभूत सुविधा यांना अधिक महत्त्व आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या माध्यमातून भटके-विमुक्त, व्हीजेएनटी, ओबीसी आणि एसबीसी या समाजातील नागरिकांना या विविध क्षेत्रांत पुढे जाण्यासाठी संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे,’’ असे मत इतर मागासवर्गीय व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी सांगितले..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...राजे उमाजी नाईक यांच्या २३५व्या शासकीय जयंतीनिमित्त पुरंदर तालुक्यातील भिवडी येथे आयोजित कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले, माजी आमदार शहाजीबापू पाटील, माजी आमदार संजय जगताप, कर्नाटकचे प.पू. डॉ. प्रसन्ननंदपुरी महास्वामी, उमाजी नाईक यांचे सातवे वंशज चंद्रकांत खोमणे, जय मल्हार क्रांती संघटनेचे संस्थापक अध्यक्ष दौलत शितोळे यांच्यासह विविध क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित होते. कार्यक्रमापूर्वी मंत्री सावे व भोसले यांनी राजे उमाजी नाईक स्मृतीस्थळास पुष्पचक्र अर्पण करून आदरांजली वाहिली..शिवेंद्रराजे भोसले म्हणाले, ‘‘राजे उमाजी नाईक हे केवळ एका समाजाचे नव्हे, तर अन्यायाविरुद्ध उभ्या ठाकलेल्या महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचे आणि संघर्षाचे प्रतीक आहेत. त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांचा वारसा पुढे नेत समाजाच्या हक्क, सन्मान आणि सर्वांगीण विकासासाठी एकजुटीने काम करण्याचा निर्धार या निमित्ताने व्यक्त केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रयत्नामुळेच राज्यात इतर मागासवर्गीयांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय, स्वतंत्र मंत्री व विविध महामंडळे अस्तित्वात आली.’’ दौलत शितोळे यांनी प्रास्ताविकात रामोशी-बेडर समाजाविषयी सविस्तर माहिती दिली..Teachers Day Award: पगारासाठी नाही, लेकरांसाठी! 22 वर्षांच्या सेवेत अंजली गोडसे ठरल्या खऱ्या सावित्रीची लेक.आद्य क्रांतिवीर राजे उमाजी नाईक यांची शासकीय जयंती म्हणजे महाराष्ट्राच्या शौर्य, स्वाभिमान आणि संघर्षाची आठवण करून देणारा दिवस आहे. अन्यायाविरुद्ध लढताना त्यांनी आपल्या मातीसाठी आणि समाजासाठी सर्वस्व अर्पण केले. त्यांचा हा स्वाभिमानाचा विचार आजच्या काळात शिक्षण, रोजगार आणि आर्थिक स्वावलंबनाच्या रूपाने पुढे नेण्याची गरज आहे.- अतुल सावे, मागासवर्गीय व बहुजन कल्याणमंत्री .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.