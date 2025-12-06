Pune News : औंध रुग्णालयात थेरपींचे उपचार एकाच छताखाली

पुणे

पुणे - सध्‍याच्‍या धकाधकीच्‍या काळात ॲलोपॅथीबरोबरच प्रतिबंधात्‍मक उपचार, शरीरासह मनावरही उपचार करणाऱ्या विविध उपचार थेरपींची गरज पडते. हीच गरज आरोग्‍य विभागाचे औंध येथील जिल्‍हा आयुष रुग्‍णालय पूर्ण करत आहे. येथे आयुष, होमिओपॅथी व निसर्गोपचाराच्‍या माध्‍यमातून नागरिकांना पारंपरिक पद्धतीचे उपचार पुरवत आहे. या उपचारांना दिवसेंदिवस प्रतिसादही वाढत आहे.

