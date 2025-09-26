Aundh Post Office : औंध टपाल कार्यालयात पार्सल पॅकेजिंग सुविधा; ई-कॉमर्स, लघुव्यावसायिकांना सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

पुणे : औंध टपाल कार्यालयात आता अत्याधुनिक पार्सल पॅकेजिंग युनिटची सेवा उपलब्ध झाली आहे. औंध आणि बाणेर परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या नातेवाईकांना परदेशात पार्सल पाठवताना दर्जेदार पॅकिंगची गरज भासत होती. याआधी ही सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना पुणे प्रधान डाकघर, पर्वतीपर्यंत जावे लागत होते..भारतीय टपाल खात्याच्या पुणे शहर पश्चिम विभागाने या गरजेला प्रतिसाद देत औंध येथील पंडित भीमसेन जोशी सभागृहाजवळील औंध टपाल कार्यालयात हे युनिट सुरू केले आहे. या युनिटचे उद्घाटन पोस्टल सर्व्हिसेस पुणे क्षेत्राचे संचालक अभिजित बनसोडे यांच्या हस्ते झाले. या वेळी पुणे शहर पश्चिम विभागाचे प्रवर अधीक्षक नितीन येवला, व्यवसाय विकास गटाचे व्यवस्थापक योगेश वाळुंजकर आदी उपस्थित होते. .Pune Crime:'ओतूर येेथे पत्नीच्या खुनाबद्दल पतीला जन्मठे'; पन्नास हजार दंडाची शिक्षा, गुप्त भागावर रॉकेल ओतून पेटवून दिले .या सुविधेमुळे नागरिकांना इतरत्र जावून पार्सल पॅकिंग करावे लागणार नाही. युनिटमध्ये बबल रॅपिंग, इंडिया पोस्ट लोगोसहित बॉक्स पॅकिंग आणि स्ट्रॅपिंग सुविधा अत्यंत नाममात्र शुल्कात उपलब्ध असतील. औंध टपाल कार्यालयात प्रशिक्षित कर्मचारी वस्तूंचे पॅकिंग करून पार्सल बुक करून देतील..ही सुविधा देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय पार्सल वितरणात नागरिकांसाठी उपलब्ध असेल. आगामी दिवाळी सणासाठी, नागरिक, ई-कॉमर्स व्यावसायिक आणि लघु व्यावसायिकांनी या सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन पुणे शहर पश्चिम विभागाचे प्रवर अधीक्षक नितीन येवला यांनी आवाहन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.