Aundh Post Office : औंध टपाल कार्यालयात पार्सल पॅकेजिंग सुविधा; ई-कॉमर्स, लघुव्यावसायिकांना सेवेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

India Post : औंध टपाल कार्यालयात पार्सल पॅकिंगसाठी बबल रॅपिंग, बॉक्स पॅकिंग, स्ट्रॅपिंग यांसारख्या अत्याधुनिक सेवा आता नाममात्र शुल्कात उपलब्ध झाल्या आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : औंध टपाल कार्यालयात आता अत्याधुनिक पार्सल पॅकेजिंग युनिटची सेवा उपलब्ध झाली आहे. औंध आणि बाणेर परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या नातेवाईकांना परदेशात पार्सल पाठवताना दर्जेदार पॅकिंगची गरज भासत होती. याआधी ही सुविधा उपलब्ध नसल्यामुळे नागरिकांना पुणे प्रधान डाकघर, पर्वतीपर्यंत जावे लागत होते.

