Pune News : २०० गतिरोधक काढणार, ४०० चेंबर उचलणार

पुणे - जिल्हा प्रशासनातर्फे आयोजित केलेल्या सायकल स्पर्धेसाठी ७५ किलोमीटरच्या रस्त्याची दुरुस्ती केली जाणार आहे. या स्पर्धेत अडथळा ठरणारे २०० गतिरोधक काढून टाकले जाणार आहेत. तर ४०० चेंबर रस्त्याच्या समपातळीत आणले जाणार आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना काही प्रमाणात दिलासा मिळणार आहे..टूर दी फ्रान्सच्या धर्तीवर 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील सायकल स्पर्धा पुणे शहर व जिल्ह्यात होणार आहे. यातील सुमारे ७५ किलोमीटरचा मार्ग पुणे शहरातून जात आहे. त्यामुळे या स्पर्धेच्या मार्गावरील रस्ते डांबरीकरण, चेंबर दुरुस्ती, पादचारी मार्ग दुरुस्ती यासह अन्य सुधारणांसाठी १४५ कोटी ७५ लाख ८० हजार रुपयांचा खर्च केला जाणार आहे..यासाठीची निविदा प्रक्रिया सुरु झाली आहे. देशात आंतरराष्ट्रीय सायकलिंग व क्रीडा पर्यटनाला वाव देण्यासाठी जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) यांच्यातर्फे जानेवारी २०२६ मध्ये 'पुणे ग्रँड चॅलेंज टूर' स्पर्धेचे आयोजन केले आहे.या सायकल स्पर्धेचा मार्ग पुणे शहर, जिल्ह्यातून जात आहे. या स्पर्धेसाठी १४५ कोटी रुपये केवळ रस्त्यांवर खर्च होणार आहे. हा खर्च जास्त असल्याचा आरोप केला जात असताना प्रशासनाने मात्र हा खर्च योग्य असल्याचा दावा केला आहे. या संदर्भात आज पथ विभाग प्रमुख अनिरुद्ध पावसकर यांनी माहिती दिली..या कामासाठी चार निविदा काढल्या असून, हे काम वेळेत पूर्ण व्हावे यासाठी एका ठेकेदारास केवळ एकाच निविदेचे काम मिळवता येणार आहे. ज्या ठेकेदाराचा शहराच्या हद्दीपासून ३५ किलोमीटरच्या स्वतःचा हॉटमिक्स प्लांट आहे असे ठेकेदार पात्र ठरणार आहेत. या ठेकेदारांना ही कामे नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण करावी लागणार आहेत, असे पावसकर यांनी सांगितले..डांबरीकरणानंतर १२ तास रस्ता बंदडांबरीकरण केल्यानंतर गरम त्यावरून लगेच वाहतूक सुरु केली जाणार नाही. यासाठी किमान १२ तास रस्ता वाहतुकीसाठी बंद ठेवला जाणार आहे. यासाठी पथ विभागाचा वाहतूक पोलिस व अन्य विभागांशी समन्वय असणार आहे..डांबरीकरण केल्यानंतर लगेच वाहतूक सुरु झाल्यास या रस्त्याचा दर्जा चांगला राखला जाणार नाही. त्याचा फटका सायकलपट्टूना बसणार आहे. त्यामुळे डांबरीकरणानंतर रस्ता बंद ठेवला जाणार आहे. ठेकेदाराने तेथे सेफ्टी इंजिनिअर, वॉर्डन यांची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे, असे पावसकर यांनी सांगितले.