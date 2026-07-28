पुणे

Leopard Attacks: अवसरी बुद्रुकमध्ये बिबट्याचा दुचाकीस्वारांवर सलग हल्ला; पशुवैद्यकीय अधिकारी थोडक्यात बचावले, ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर वनविभागाचा तातडीने पिंजरा

अवसरी बुद्रुक परिसरात बिबट्याचे दोन दुचाकीस्वारांवर सलग हल्ले; पशुवैद्यकीय अधिकारी थोडक्यात बचावले, ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर वनविभागाचा तातडीने पिंजरा
leopard attacks two bike riders in one day at avsari budruk ambegaon veterinary officer escapes forest department installs cage

leopard attacks two bike riders in one day at avsari budruk ambegaon veterinary officer escapes forest department installs cage

Sakal

सुदाम बिडकर
Updated on

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील चवरे -येलभरमळा परिसरात बिबट्याचा एकाच दिवशी दोन दुचाकीस्वारावर हल्ला केला आहे एका हल्ल्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी (जनावरांचे डॉक्टर) थोडक्यात बचावले, बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे.

Loading content, please wait...
Leopard
Leopard attack in Kannad
leopard attack
leopard attack livestock Maharashtra
leopard attack news