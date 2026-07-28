Leopard Attacks: अवसरी बुद्रुकमध्ये बिबट्याचा दुचाकीस्वारांवर सलग हल्ला; पशुवैद्यकीय अधिकारी थोडक्यात बचावले, ग्रामस्थांच्या मागणीनंतर वनविभागाचा तातडीने पिंजरा

पारगाव : अवसरी बुद्रुक ता. आंबेगाव येथील चवरे -येलभरमळा परिसरात बिबट्याचा एकाच दिवशी दोन दुचाकीस्वारावर हल्ला केला आहे एका हल्ल्यात पशुवैद्यकीय अधिकारी (जनावरांचे डॉक्टर) थोडक्यात बचावले, बिबट्याला पकडण्यासाठी पिंजरा लावण्याची ग्रामस्थांनी मागणी केली आहे..अवसरी बुद्रुक येथील चवरे -येलभरमळा परिसरात बिबट्याच्या वाढत्या वावरामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. काल सोमवारी रात्री सुमारे आठ वाजण्याच्या सुमारास एका बिबट्याने दुचाकीवरून जात असलेल्या पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. सुरेश टाव्हरे यांच्या दुचाकीवर अचानक झडप घातली. मात्र, डॉ. टाव्हरे यांनी प्रसंगावधान राखल्यामुळे ते सुदैवाने कोणत्याही दुखापतीशिवाय बचावले. अवसरी बुद्रुक येथील गण्या डोंगरा शेजारील हाडवळा वस्ती येथे नितीन शिंदे यांच्या ऊसाच्या शेतामध्ये बिबट्या नर व मादीसह वास्तव्यास आहे सदरची माहिती रामहरी चवरे यांनी ग्रामपंचायत सदस्य कल्याण हिंगे पाटील यांना कळवली त्यांनी ताबडतोब वनाधिकारी गोकुळ गवळी यांना भ्रमणध्वनीवरून माहिती दिली. त्यांनी तातडीने अवसरी बुद्रुक- गावडेवाडी बिबट शीघ्र कृती दलाचे गस्ती पथक घटनास्थळी पाठवले गस्ती पथकाच्या वाहनाच्या (व्हॅनच्या) समोरच प्रणव चवरे बुलेट गाडीवरून जात असताना त्यांच्या गाडीवर देखील बिबट्याने हल्ला केला सुदैवाने व्हॅन चा सायरन चालू केल्यामुळे बिबट्या ऊसामध्ये पळून गेला त्यामुळे अनर्थ टळला. कल्याण हिंगे पाटील यांनी या ठिकाणी वनविभागाने तातडीने पिंजरा लावण्याची मागणी केली आहे..या घटनेनंतर परिसरात मोठी खळबळ उडाली. ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण पसरले असून रात्रीच्या वेळी शेतात जाणे आणि रस्त्यावरून प्रवास करणे धोकादायक ठरत असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने त्वरित उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणीही ग्रामस्थांकडून करण्यात येत आहे. वनविभागाने बिबट्याला जेरबंद करण्यासाठी आज मंगळवारी सायंकाळी तातडीने पिंजरा लावला आहे..नागरिकांनी रात्रीच्या वेळी एकट्याने शेतात किंवा ऊसाच्या परिसरात जाणे टाळावे, लहान मुलांवर लक्ष ठेवावे तसेच बिबट्याचा वावर दिसून आल्यास तात्काळ वन विभागाला माहिती द्यावी असे आवाहन मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांनी केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.