Avasari College-Jabil MoU: अवसरीच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा ज्याबील कंपनीसोबत करार; ग्रामीण विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या जागतिक संधी

मंचर : अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय आणि जागतिक दर्जाची इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जाबील सर्किट्स इंडिया लिमिटेड, रांजणगाव (पुणे) यांच्यात मंगळवारी(ता.११) संशोधन, औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्य आत्मसात करून रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार आहेत..अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कवयित्री शांता शेळके सभागृहात झालेल्या ज्याबीलचे व्यवस्थापकीय संचालक बी. एन. शुक्ला, वरिष्ठ विभागीय मानव संसाधन व्यवस्थापक गुंडूराव पाटील व तंत्रशिक्षण संचालनालयाचे पुणे विभागीय प्र. सहसंचालक डॉ. सुरेश पाटील यांच्यात सामजस्य करार झाला..यावेळी आंबेगाव तालुक्याचे लोक प्रतिनिधी तथा माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थेच्या संचालिका पूर्वा वळसे पाटील, वरिष्ठ अभियांत्रिकी व्यवस्थापक अविनाश नलावडे, मानव संसाधन व्यवस्थापक मृणाली कामदी, रिक्रूटमेंट तज्ञ अनिरुद्ध सहानी,अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. नवनाथ नेहे, तंत्रनिकेतनचे प्राचार्य डॉ. विठ्ठल बांदल, विभागप्रमुख, प्राध्यापक, अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित होते..करारांतर्गत विद्यार्थ्यांना औद्योगिक प्रशिक्षण व इंटर्नशिप, इलेक्ट्रॉनिक्स व मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रातील संयुक्त संशोधन, कौशल्यविकास व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम, कॅम्पस प्लेसमेंट, उद्योगतज्ज्ञांची व्याख्याने तसेच प्राध्यापकांसाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण मिळणार आहे. सूत्रसंचालन डॉ. नितीन फुटाणे यांनी केले. डॉ. मनोज नागमोडे यांनी आभार मानले..‘‘ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय कंपनीसोबत काम करण्याची संधी मिळणे ही मोठी बाब आहे. या करारामुळे अवसरीच्या विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर स्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.’’— आ. दिलीपरावजी वळसे पाटील.‘‘मेक इन इंडिया उपक्रमाला बळ देण्यासाठी कुशल अभियंते घडविणे आवश्यक आहे. अवसरीसारख्या शासकीय महाविद्यालयासोबतचा हा करार त्याच दिशेने महत्त्वाचे पाऊल आहे.’’— बी. एन. शुक्ला, व्यवस्थापकीय संचालक, ज्याबील सर्किट्स इंडिया प्रा. लि..दृष्टीक्षेप:• करारामुळे मिळणार लाभ• विद्यार्थ्यांसाठी औद्योगिक प्रशिक्षण व इंटर्नशिप• संयुक्त संशोधन व विकास प्रकल्प - इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्रात• कौशल्य विकास व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम• कॅम्पस प्लेसमेंट आणि भरती प्रक्रिया• उद्योग तज्ञांची व्याख्याने व कार्यशाळा• प्राध्यापकांसाठी अद्यावत संशोधन व प्रशिक्षण याबाबतचे मार्गदर्शन..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.