पुणे

Avasari College-Jabil MoU: अवसरीच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाचा ज्याबील कंपनीसोबत करार; ग्रामीण विद्यार्थ्यांना रोजगाराच्या जागतिक संधी

अवसरी शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय व ज्याबील सर्किट्स करारामुळे ग्रामीण विद्यार्थ्यांसाठी संशोधन, औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्यविकास व कॅम्पस प्लेसमेंटच्या जागतिक संधी
Government Engineering College, Avsari Khurd signs an MoU with Jabil Circuits India to boost research, industrial training, skill development and job opportunities.

Government Engineering College, Avsari Khurd signs an MoU with Jabil Circuits India to boost research, industrial training, skill development and job opportunities.

Sakal

डी.के.वळसे पाटील
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मंचर : अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव) येथील शासकीय अभियांत्रिकी व संशोधन महाविद्यालय आणि जागतिक दर्जाची इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी जाबील सर्किट्स इंडिया लिमिटेड, रांजणगाव (पुणे) यांच्यात मंगळवारी(ता.११) संशोधन, औद्योगिक प्रशिक्षण, कौशल्यविकास आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना उद्योगाच्या गरजेनुसार कौशल्य आत्मसात करून रोजगाराच्या नव्या संधी मिळणार आहेत.

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