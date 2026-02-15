Pune Zilla Parishad: तिसाव्या वर्षी चढणार पुणे जिल्हा परिषदेची पायरी; यवत-बोरीभडक गटात अविनाश कुदळे यांच्याकडून २५ वर्षांनंतर कुल गटाचा झेंडा!

यवत/ खुटबाव : कसलीही राजकीय कौटुंबिक पार्श्वभूमी नसताना गेल्या १० वर्षांपासून गावातील सर्व सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी होणारा यवत (ता. दौंड) येथील अविनाश कुदळे आता जिल्हा परिषद झाल सदस्य झाला आहे. आमदार राहुल कुल यांनी केलेली निवड, ज्येष्ठांचे आशीर्वाद व तरुणांच्या सहकार्याने वयाच्या तिशीमध्ये अविनाश जिल्हा परिषदेची पायरी चढणार आहे. अटीतटीच्या लढतीमध्ये अविनाश यांनी अमित कुदळे यांचा २६५ मतांनी पराभव केल्याने २५ वर्षानंतर यवत- बोरीभडक गट आमदार कुल यांच्या ताब्यामध्ये आला. .Interfaith love Story: कॉलेज जीवनात अडकले ‘प्रेमाच्या बेडीत’; जाती-धर्माच्या चौकटीपलीकडचे प्रेम, फिरदोस-मेहवश यांची प्रेमकहाणी!.यापूर्वी २००२ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये कुल परिवाराचे सहकारी सुरेश शेळके हे जिल्हा परिषद सदस्य झाले होते. त्यानंतर सन २००७च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये राहुल कापरे, सन २०१२मध्ये राणी शेळके व सन २०१७मध्ये गणेश कदम यांनी राष्ट्रवादीकडून विजय संपादन केला होता. गेली तीन निवडणुका हा मतदारसंघ राष्ट्रवादीच्या ताब्यात होता. त्या पार्श्वभूमीवर कुदळे यांचा विजय आमदार कुल यांच्यासाठी सुखावणारा आहे..दौंड तालुक्यामध्ये जिल्हा परिषदेसाठी राष्ट्रवादीची लाट असतानासुद्धा हसतमुख चेहरा व मनमिळाऊ स्वभावामुळे मतदारांनी अविनाश कुदळे यांना मदत केली. त्यांच्या विजयामध्ये बोरीभडक गणातून निवडून आलेल्या राजश्री सागर मस्के व यवत गणातून निवडून आलेल्या तेजस्विनी पडळकर यांचा मोलाचा वाटा आहे..या दोन पंचायत समिती सदस्यांना आपापल्या गणामध्ये चांगले मताधिक्य मिळाले आहे. कुदळे यांच्या विजयानंतर आमदार राहुल कुल, भाजप राज्य उपाध्यक्षा कांचन कुल यांनी अविनाश यांचे अभिनंदन केले. अविनाश यांच्या विजयामध्ये इतर गावाबरोबरच यवत व कासुर्डी गावाने मोलाची भूमिका बजावली. विजयानंतर ग्रामदैवत भैरवनाथाच्या मंदिरामध्ये विजयी सभा घेण्यात आली. यावेळी हा विजय कुदळे यांनी स्वर्गीय आमदार सुभाषअण्णा कुल व मतदारांना समर्पित केला..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...आता घरामध्ये सनई -चौघडे वाजणारअविनाश कुदळे हे अविवाहित आहेत. गेली वर्षभर लग्नासाठी त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणावरून मागणी येत होती. परंतु, राजकीय आवड असल्याने अगोदर राजकीय करियर करावे, असा त्यांचा अट्टाहास होता. या पार्श्वभूमीवर थेट जिल्हा परिषद सदस्य निवड झाल्याने आता अविभैय्याच्या लग्नाची तयारी सुरू झाली असल्याची माहिती कुदळे यांच्या मित्रांनी बोलून दाखवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.