राजुरी सहकारी सोसायटीला सहकार उत्कृष्टता पुरस्कार
आळेफाटा, ता.१ : राजुरी (ता.जुन्नर) येथील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायटीला सहकार उत्कृष्टता पुरस्काराने सन्मानित केले आहे.
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम नवी दिल्ली प्रादेशिक क्षेत्रीय कार्यालय पुणे यांचे वतीने राज्यस्तरीय केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या उपक्रमाचा स्वीकार करणाऱ्या प्राथमिक सहकारी संस्था या श्रेणीत प्रथम क्रमांकाचा पुरस्कार देण्यात येतो.
कृषिमंत्री दत्तात्रेय भरणे, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगमचे मुख्य संचालक गिरिराज अग्निहोत्री, पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक ॲड. संजय काळे यांच्या हस्ते पुणे या ठिकाणी झालेल्या कार्यक्रमात सोसायटीला ३५ हजार रुपये रोख रक्कम, सन्मानपत्र व सन्मानचिन्ह देण्यात आले.
पुरस्कार पंचायत समितीचे माजी सभापती व सोसायटीचे संचालक दीपक औटी, अध्यक्ष कारभारी औटी, उपाध्यक्ष अविनाश औटी, वल्लभ शेळके, लक्ष्मण घंगाळे, लक्ष्मण फावडे, कुंडलिक हाडवळे, संजय औटी, उमेश औटी, दस्तगीर पठाण, कारभारी गंधक, अलका हाडवळे, सुमन कणसे, सचिव संतोष वाईकर यांनी स्वीकारला.
