Avasari Khurd Wrestling: अवसरी खुर्द यात्रेत आंतरराष्ट्रीय कुस्तीचा जल्लोष; नेपाळ, फ्रान्ससह देशी-विदेशी १५० पैलवानांची हजेरी, विजेत्यांना १० लाखांचे बक्षीस

मंचर : अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव)येथे श्री काळभैरवनाथ यात्रा उत्सवानिमित्त आयोजित कुस्त्यांच्या आखाड्यात देश-विदेशातील नामवंत पैलवानांनी हजेरी लावत कुस्तीप्रेमींना थरारक सामने अनुभवायला मिळाले. नेपाळ, फ्रान्ससह हरियाना, हिमाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पैलवानांनी सहभाग घेतल्याने आखाडा रंगतदार ठरला.१५० पैलवानानी भाग घेतला.१० लाख रुपयाची रक्कम विजेत्यांना विभागून देण्यात आली..दोन लाख रुपये इनामाच्या कुस्तीत नवी दिल्लीचा आंतरराष्ट्रीय पैलवान आशिष हुडा याने फ्रान्सच्या विल्यमला चितपट करत मानाचा किताब पटकावला. तर दीड लाख रुपयांच्या कुस्तीत तब्बल ११ मिनिटे रंगलेल्या लढतीत नेपाळच्या देवा थापाने हिमाचल प्रदेशच्या नवीन चव्हाणवर मात केली. या लढतींना उपस्थित प्रेक्षकांनी टाळ्यांचा कडकडाट करत दाद दिली.महिलांच्या कुस्त्यांनाही प्रेक्षकांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. सिद्धी होळकर (शिरूर), विशाखा चव्हाण (जुन्नर), समीक्षा गव्हाणे (आंबेगाव), विदिशा कुलकर्णी (खेड), स्वराली तोत्रे (आंबेगाव), अक्षदा जाधव (शिरूर) यांच्या कुस्त्या विशेष रंगल्या.."अवसरी खुर्द येथील कुस्त्याच्या आखाड्याला सुमारे १५० वर्षांची परंपरा असून, ग्रामस्थांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास राज्याचे माजी गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या माध्यमातून प्रशस्त आखाडा व स्टेडियम उभारण्यात येईल" अशी ग्वाही म्हाडाचे अध्यक्ष शिवाजीराव आढळराव पाटील व शरद बँकेचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा यांनी दिली.खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आरोग्य खात्याचे सचिव मंगेश शिंदे, पुणे जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष विवेक वळसे पाटील, आमदार बाबाजी काळे, विष्णू हिंगे, देवदत्त निकम यांनी आखाड्यास भेट दिली. देवस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष सुरेश भोर, सरपंच प्रसाद कराळे, भैरवनाथ पतसंस्थेचे अध्यक्ष भरत भोर, मयूर पतसंस्थेचे अध्यक्ष हरिदास रामवत व उद्योजक मिलिंद खुडे यांच्या हस्ते विजेत्या पैलवानांचा सन्मान करण्यात आला..पंचायत समिती सदस्य निलेश टेमकर, संतोष भोर, आनंदराव शिंदे, रामदास भोर, संजय वायाळ, कल्याण शिंदे आदींसह ग्रामस्थांनी व्यवस्था पाहिली.