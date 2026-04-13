Avasari Khurd Wrestling: अवसरी खुर्द यात्रेत आंतरराष्ट्रीय कुस्तीचा जल्लोष; नेपाळ, फ्रान्ससह देशी-विदेशी १५० पैलवानांची हजेरी, विजेत्यांना १० लाखांचे बक्षीस

अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव):शरद बँकचे अध्यक्ष देवेंद्र शहा याच्या हस्ते लावलेल्या कुस्तीत विजेता पैलवान देवा थापा(डावीकडून)व पैलवान नवीन चव्हाण (उजवीकडून) व अन्य

मंचर : अवसरी खुर्द (ता.आंबेगाव)येथे श्री काळभैरवनाथ यात्रा उत्सवानिमित्त आयोजित कुस्त्यांच्या आखाड्यात देश-विदेशातील नामवंत पैलवानांनी हजेरी लावत कुस्तीप्रेमींना थरारक सामने अनुभवायला मिळाले. नेपाळ, फ्रान्ससह हरियाना, हिमाचल प्रदेश आणि महाराष्ट्रातील पैलवानांनी सहभाग घेतल्याने आखाडा रंगतदार ठरला.१५० पैलवानानी भाग घेतला.१० लाख रुपयाची रक्कम विजेत्यांना विभागून देण्यात आली.

