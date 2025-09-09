आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आजोबा बंडू आंदेकरसह ६ जणांना अटक, मावशी अन् मावसभावांच्या मुसक्या आवळल्या; मोठे अपडेट समोर

Ayush Komkar Murder Case: टोळीयुद्धातून हत्या झालेल्या आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर टोळीतील ६ जणांना अटक करण्यात आलीय. वर्षभरापूर्वी वनराज आंदेकर याची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचा बदला म्हणून वनराज हत्या प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरच्या मुलाची आयुषची हत्या केली गेली. या प्रकरणी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह ६ जणांना पोलिसांनी अटक केलीय. आयुष कोमकरवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली. .आयुष कोमकर याच्यावर सोमवारी वैकुंठ स्मशानभूमीत अंत्यसंस्कार करण्यात आले. या प्रकरणातील आरोपी परराज्यात फरार झाले होते. आतापर्यंत पोलिसांनी या प्रकरणी ११ जणांवर गुन्हा दाखल केलाय. यातील सहा जणांना अटक केली आहे.यात बंडू आंदेकर, स्वराज वाडेकर, तुषार वाडेकर आणि तुषार-स्वराज यांच्या आईचा समावेश आहे. आयुष कोमकर हत्या प्रकरणातील इतर आरोपींचा शोध पोलीस घेत आहेत. सहा आरोपींना रात्री उशिरा अटक करण्यात आल्याची माहिती समोर आलीय..Pune Crime Ayush Komkar: ''बाळा तुला चॉकलेट घेऊन आलोय मी...'' बापाने फोडला हंबरडा; ''माझ्या मुलाची काय चूक होती?''.सोमवारी रात्री आयुषवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी वडील गणेश कोमकरला नागपूरहून आणण्यात आलं होतं. त्याला मुलाच्या अंत्यसंस्कारासाठी पॅरोल मंजूर केला आहे. मुलावर अंत्यसंस्कारावेळी बाप गणेश कोमकर धाय मोकलून रडला. तुरुंगात असताना आयुषनं वडिलांना ग्रिटिंग कार्ड पाठवलं होतं. हे ग्रिटिंग कार्ड अंत्यसंस्कारावेळी हातातून आणलं होतं. वनराजच्या हत्या प्रकरणात आयुषची चूक नव्हती. चूक नसताना माझ्या मुलाला शिक्षा भोगावी लागली असं म्हणत कोमकरला रडू कोसळलं..आंदेकर आणि कोमकर यांच्यात नाना पेठेतील दुकानाच्या जागेवरून वाद होता. यातूनच वनराज आंदेकर याची हत्या झाली होती. वनराजच्या हत्येची सुपारी त्याच्या सख्ख्या बहिणीनेच दिली होती. सध्या गणेश कोमकर, जयंत कोमकर, संजीवनी कोमकर हे तिघेही तुरुंगात आहेत. वनराजच्या हत्येचा बदला म्हणून आंदेकर टोळीनं आयुषची हत्या केल्यानं या टोळीयुद्धात आणखी किती बळी जाणार असा प्रश्न उपस्थित केला जातोय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.