पुणे

आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आजोबा बंडू आंदेकरसह ६ जणांना अटक, मावशी अन् मावसभावांच्या मुसक्या आवळल्या; मोठे अपडेट समोर

Ayush Komkar Death Case : वनराज आंदेकरच्या हत्येचा बदला म्हणून हत्या करण्यात आलेल्या आयुष कोमकरवर सोमवारी अंत्यसंस्कार झाले. यानंतर पोलिसांनी कारवाई करत आंदेकर टोळीतील ६ जणांना अटक केलीय.
Ayush Komkar Murder Case

Ayush Komkar Murder Case: Bandu Andekar Among 6 Arrested

Esakal

सूरज यादव
Updated on

Ayush Komkar Murder Case: टोळीयुद्धातून हत्या झालेल्या आयुष कोमकर हत्या प्रकरणी आंदेकर टोळीतील ६ जणांना अटक करण्यात आलीय. वर्षभरापूर्वी वनराज आंदेकर याची हत्या करण्यात आली होती. या हत्येचा बदला म्हणून वनराज हत्या प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकरच्या मुलाची आयुषची हत्या केली गेली. या प्रकरणी आंदेकर टोळीचा म्होरक्या बंडू आंदेकर याच्यासह ६ जणांना पोलिसांनी अटक केलीय. आयुष कोमकरवर अंत्यसंस्कार झाल्यानंतर पोलिसांनी ही कारवाई केली.

Loading content, please wait...
pune
Crime News
pune murder case
murder investigation
Govinda Komkar murder
Ayush Komkar

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com