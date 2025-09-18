पुणे

Ayush Komkar Case: आयुष कोमकर खून प्रकरणात कोर्टामध्ये काय घडलं? बंडू आंदेकरचे पोलिसांवरच आरोप

Three Female Accused in Ayush Komkar Murder Case Sent to Judicial Custody: या प्रकरणात वृंदवनी वाडेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर या तीन महिला आरोपींचा गुन्ह्यात थेट सहभाग नसल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले.
संतोष कानडे
Pune Crime News: आयुष कोमकर खून प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून, या गुन्ह्यात थेट सहभाग नसल्याने समोर अटक करण्यात आलेल्या तीन महिलांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तर, मुख्य आरोपी बंडू आंदेकरसह इतर सर्व आरोपींना २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे.

