Ayush Komkar Case: आयुष कोमकर खून प्रकरणात कोर्टामध्ये काय घडलं? बंडू आंदेकरचे पोलिसांवरच आरोप

Pune Crime News: आयुष कोमकर खून प्रकरणात एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली असून, या गुन्ह्यात थेट सहभाग नसल्याने समोर अटक करण्यात आलेल्या तीन महिलांना कोर्टाने न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे. तर, मुख्य आरोपी बंडू आंदेकरसह इतर सर्व आरोपींना २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आलेली आहे..या प्रकरणात वृंदवनी वाडेकर, लक्ष्मी आंदेकर आणि सोनाली वनराज आंदेकर या तीन महिला आरोपींचा गुन्ह्यात थेट सहभाग नसल्याचे पोलीस तपासात स्पष्ट झाले. त्यामुळे त्यांना न्यायालयीन कोठडी मिळाली आहे. यातील सोनाली आंदेकर हिचा कोणताही थेट सहभाग नाही, पुरवणी जबाबाच्या आधारावर तिला अटक करण्यात आल्याचे कोर्टाने म्हटले आहे.न्यायालयाने इतर सर्व पुरुष आरोपींचा तपास होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करत बंडू आंदेकर, कृष्णा आंदेकर, शिवम आंदेकर, अभिषेक आंदेकर, शिवराज आंदेकर, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर, अमन पठाण, सुजल मेरगू आणि मुनाफ पठाण यांना २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली..याच सुनावणीदरम्यान आरोपी बंडू आंदेकर याने पोलिसांवर गंभीर आरोप केले आहेत. "तुम्ही न्यायालयात आमची तक्रार का केली म्हणून पोलिसांनी मला कोठडीमध्ये धमकावले," असा आरोप बंडू आंदेकर याने न्यायालयासमोर केला. या प्रकरणात अटकेत असलेल्या सर्व आरोपींना आता २९ सप्टेंबरपर्यंत पोलीस कोठडीत ठेवण्यात येणार आहे, तर तीन महिला आरोपींची रवानगी न्यायालयीन कोठडीत करण्यात आली आहे..