Ayush Komkar: मूळ टार्गेट वेगळं होतं, आयुष कोमकरला कसं संपवलं? गुन्हेगारांचा संपूर्ण प्लॅन समोर, पुणे पोलिसांनी काय सांगितलं?

पुण्यातील नाना पेठ परिसरात गणेश विसर्जनाच्या एक दिवस आधी, 5 सप्टेंबर रोजी, 19 वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची गोळ्या घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येमागील धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. ही हत्या गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने केली, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात 8 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, टिपू पठाण टोळीचा देखील सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे..हत्येमागील कारणपोलिस तपासातून समोर आलं आहे की, गेल्या वर्षी आयुषचा वडील गणेश कोमकर आणि सोमनाथ गायकवाड यांच्या टोळीने वनराज आंदेकर यांची कोयत्याने आणि गोळ्या घालून हत्या केली होती. या हत्येला एक वर्ष पूर्ण होताच, आंदेकर टोळीने बदला घेण्याचा कट रचला. आयुष कोमकर हा या हत्येतील मुख्य आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा होता, ज्यामुळे तो आंदेकर टोळीच्या निशाण्यावर आला. अपर पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख यांनी सांगितलं, "ही हत्या सुनियोजित होती. आंदेकर टोळीने गायकवाड गटावर हल्ला करण्याचा मूळ प्लॅन रचला होता, पण आयुषला लक्ष्य केलं गेलं.".टिपू पठाण टोळीचा हातपोलिसांनी या प्रकरणात 8 जणांना अटक केली आहे, ज्यात सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर, वृंदावनी निलंजय वाडेकर, यश पाटील, अमन पठाण, अमित पाठोळे आणि सुजल मेरगुळ यांचा समावेश आहे. यश पाटील आणि अमन पठाण यांनी गोळीबार केला, तर अमित पाठोळे आणि सुजल मेरगुळ यांनी शस्त्र पुरवठा आणि रेकी करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. विशेष म्हणजे, टिपू पठाण टोळीने आंदेकर टोळीला मदत केल्याचं समोर आलं आहे. पोलिस तपासातून असंही उघड झालं की, आंदेकर टोळीचा मूळ प्लॅन गायकवाड कुटुंबावर हल्ला करण्याचा होता, पण आयुषच्या हत्येने हा कट वेगळ्या दिशेने गेला..Vanraj Andekar vs Govind Komkar: नाना पेठेत थरार! वर्षभरानंतर बदला घेतला, नेमकं काय होतं वनराज आंदेकर प्रकरण?.प्लॅन कसा रचला गेला?आंदेकर टोळीचा सदस्य दत्ता काळे याने आंबेगाव पठार परिसरात गायकवाड गटाच्या सदस्यांच्या घरांवर नजर ठेवली होती. सोमनाथ गायकवाड आणि अनिकेत दुधभाते यांच्या घरांची रेकी करून हल्ल्याचा कट रचला गेला. दत्ता काळे, कृष्णा आंदेकर, अमन पठाण आणि यश पाटील यांच्यासह टिपू पठाण टोळीचे काही सदस्य या कटात सामील होते. अमन पठाणने "लक्ष ठेवा, बाहेर आला की कळवा" अशी सूचना दिली होती. हल्ल्यासाठी खोली भाड्याने घेण्यासाठी पैसेही देण्यात आले होते. मात्र, आयुषच्या हत्येच्या चार दिवस आधी पोलिसांनी दत्ता काळेला अटक करून हा कट उधळला..पोलिसांचा तपास आणि कारवाईपुणे पोलिसांनी या प्रकरणात तत्परतेने कारवाई करत 8 आरोपींना अटक केली आहे, तर 5 जण अजूनही फरार आहेत. पोलिस आयुक्त देशमुख यांनी सांगितलं, "आम्ही फरार आरोपींचा शोध घेत आहोत. सोशल मीडियावर या गँगशी संबंधित रील्स अपलोड करणाऱ्यांवरही कारवाई केली जाईल." तसेच, या गँगविरोधात तक्रार असल्यास नागरिकांनी पोलिसांशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही त्यांनी केलं..पुण्यातील गुन्हेगारीवर प्रश्नचिन्हया हत्येने पुण्यातील टोळी युद्ध आणि गुन्हेगारी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. गणेश विसर्जनासारख्या सणाच्या काळात अशी घटना घडल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. पोलिस आता या प्रकरणाचा सखोल तपास करत असून, आणखी कोण-कोण आंदेकर टोळीच्या निशाण्यावर होते, याचा शोध घेत आहेत.पुणे पोलिसांनी नागरिकांना आवाहन केलं आहे की, कोणतीही संशयास्पद गोष्ट आढळल्यास त्वरित पोलिसांशी संपर्क साधावा. या प्रकरणाने पुण्यातील गुन्हेगारीच्या मुळावर घाव घालण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे..Andekar Gang: कशी सुरू झाली आंदेकर टोळीची दहशत? भांड्याचा व्यवसाय ते अंडरवर्ल्ड कनेक्शन! ४ पिढ्यांचा पडद्यामागचा काळा इतिहास.