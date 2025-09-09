पुणे

Ayush Komkar: मूळ टार्गेट वेगळं होतं, आयुष कोमकरला कसं संपवलं? गुन्हेगारांचा संपूर्ण प्लॅन समोर, पुणे पोलिसांनी काय सांगितलं?

Pune Crime News: How Andekar Gang Executed the Ayush Komkar Murder Plot : पुण्यात आयुष कोमकरच्या हत्येमागील कट उघड! आंदेकर टोळीचा बदला, टिपू पठाणचा सहभाग; 8 जणांना अटक, पोलिसांचा तपास सुरू.
Ayush Komkar murder case linked to the Andekar gang

Ayush Komkar murder case linked to the Andekar gang

पुण्यातील नाना पेठ परिसरात गणेश विसर्जनाच्या एक दिवस आधी, 5 सप्टेंबर रोजी, 19 वर्षीय आयुष गणेश कोमकर याची गोळ्या घालून निर्घृण हत्या करण्यात आली. या हत्येमागील धक्कादायक सत्य समोर आलं आहे. ही हत्या गेल्या वर्षी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या खुनाचा बदला घेण्यासाठी आंदेकर टोळीने केली, अशी माहिती पुणे पोलिसांनी दिली. या प्रकरणात 8 आरोपींना अटक करण्यात आली असून, टिपू पठाण टोळीचा देखील सहभाग असल्याचं उघड झालं आहे.

