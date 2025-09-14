पुणे

Pune Crime: 'आयुष कोमकर खूनप्रकरणी आंदेकर टोळीतील चौघांना अटक'; गुजरातमधील द्वारका येथून घेतले ताब्यात, सोमवारी न्यायालयात हजर करणार

Ayush Komkar Murder: प्रकरणातील सर्व १३ आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी (मकोका) कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घर झडतीत ७७ तोळे सोन्याचे दागिने, अडीच लाखांची रोकड असा ७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तपास सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके करीत आहेत.
पुणे : आयुष कोमकर खून प्रकरणात फरार असलेल्या आंदेकर टोळीतील आणखी चौघांना गुजरातमधून अटक करण्यात आली. गुन्हे शाखेने शनिवारी सायंकाळी ही कारवाई केली. या प्रकरणात यापूर्वी आठजणांना अटक केली असून, आरोपी कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर (वय ४०) हा अद्याप फरार आहे.

