Pune Crime: 'आयुष कोमकर खूनप्रकरणी आंदेकर टोळीतील चौघांना अटक'; गुजरातमधील द्वारका येथून घेतले ताब्यात, सोमवारी न्यायालयात हजर करणार

पुणे : आयुष कोमकर खून प्रकरणात फरार असलेल्या आंदेकर टोळीतील आणखी चौघांना गुजरातमधून अटक करण्यात आली. गुन्हे शाखेने शनिवारी सायंकाळी ही कारवाई केली. या प्रकरणात यापूर्वी आठजणांना अटक केली असून, आरोपी कृष्णा ऊर्फ कृष्णराज सूर्यकांत आंदेकर (वय ४०) हा अद्याप फरार आहे. अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गुन्हे शाखेच्या पथकाने गुजरातमधील द्वारका येथून चार आरोपींना ताब्यात घेतले आहे. शिवम ऊर्फ शुभम उदयकांत आंदेकर (वय ३१), लक्ष्मी उदयकांत आंदेकर (वय ६०), शिवराज उदयकांत आंदेकर (वय २९) आणि अभिषेक उदयकांत आंदेकर (वय २१, सर्व रा. नाना पेठ) अशी त्यांची नावे आहेत. तेथील न्यायालयातून रविवारी ट्रान्झिट रिमांड घेतल्यानंतर त्यांना पुण्यात आणण्यात येईल. त्यानंतर सोमवारी (ता. १५) येथील न्यायालयात हजर करण्यात येणार आहे. माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी सोमनाथ गायकवाडच्या कुटुंबीयांना आंदेकर टोळीने लक्ष्य करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र पोलिसांनी हा कट वेळीच उधळल्याने, आंदेकर टोळीने आरोपी गणेश कोमकरचा मुलगा आयुष कोमकर (वय १९) याचा पाच सप्टेंबरला गोळ्या झाडून खून केला होता. या प्रकरणात यापूर्वी आंदेकर टोळीप्रमुख सूर्यकांत ऊर्फ बंडू राणोजी आंदेकर, स्वराज निलंजय वाडेकर, वृंदावनी निलंजय वाडेकर, तुषार निलंजय वाडेकर यांना बुलडाणा जिल्ह्यातून अटक केली होती. तर, अमित प्रकाश पाटोळे (वय १९), यश सिद्धेश्वर पाटील, अमन युसूफ पठाण ऊर्फ खान आणि सुजल राहुल मेरगू (सर्व रा. नाना पेठ) यांना पुण्यातून पकडले होते. या प्रकरणातील सर्व १३ आरोपींविरुद्ध महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी (मकोका) कायद्यान्वये कारवाई करण्यात आली आहे. पोलिसांनी बंडू आंदेकरच्या घर झडतीत ७७ तोळे सोन्याचे दागिने, अडीच लाखांची रोकड असा ७५ लाखांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. तपास सहाय्यक आयुक्त शंकर खटके करीत आहेत.