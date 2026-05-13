निरोगी आरोग्यासाठी योग्य आहार व व्यायामाची गरज : डॉ . संगीता देशमुख

वैराग : ‘आयुष वेलनेस अँड फिटनेस सेंटर’च्या उद्‍घाटनप्रसंगी रचनाताई संतोष निंबाळकर, डॉ. संगीता देशमुख, डॉ. सई गुंड, डॉ. सुधीर घोडके, डॉ. अतुल कुंभारे आदी मान्यवर.

योग्य आहारातून निरोगी जीवन शक्य : डॉ. देशमुख
वैराग, ता. १३ : फास्ट फूडच्या वाढत्या संस्कृतीमुळे अनेक आजारांना निमंत्रण मिळत आहे. त्यामुळे नागरिकांनी आहार आणि विहाराबाबत जागरूक राहणे आवश्यक आहे. नियमित व्यायामासोबतच योग्य आहाराचे मार्गदर्शन मिळाल्यास निरोगी आणि आनंदी जीवन जगणे शक्य होते, असे प्रतिपादन डॉ. संगीता देशमुख यांनी केले.
वैराग येथील बार्शी रोडवरील ‘आयुष वेलनेस अँड फिटनेस सेंटर’च्या उद्‍घाटनप्रसंगी त्या बोलत होत्या. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी रचनाताई संतोष निंबाळकर होत्या.
जिल्हा परिषदचे माजी शिक्षण व आरोग्य सभापती मकरंद निंबाळकर, नगरसेवक शाहूराजे निंबाळकर, माजी नगरसेवक विलास रेनके, केंद्रप्रमुख ज्ञानेश्वर जाधव, आरोग्य सल्लागार नवनाथ हजारे व वर्षा हजारे यांच्या उपस्थितीत सेंटरचे उद्‍घाटन करण्यात आले. कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी सोनाली घोटकर, गजानन घोटकर, तुकाराम पाटील आणि नागनाथ जाधव यांनी परिश्रम घेतले.

