Disabled Rights : मुख्यमंत्र्यांना दिव्यांगांचा झटका दाखवू : बच्चू कडू

घोरपडी : दिव्यांग बांधवांनाही बंगला, गाडीसह सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे. नागपूरला मोठ्या संख्येने या, आपल्या काही मागण्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी उर्वरित मागण्या पूर्ण करायच्या आहेत. त्यामुळे एकत्रित लढा देणे गरजेचे आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला जसे नमवले तसे आपण नागपूरच्या आंदोलनात सहभागी होऊन मुख्यमंत्र्यांना नमवून दिव्यांगांचा झटका त्यांना दाखवू, असा इशारा माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला. .पुणे प्रहार अपंग क्रांती आंदोलनाकडून दिव्यांग मार्गदर्शन मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणून कडू उपस्थित होते. यावेळी पुणे शहराध्यक्ष विष्णूपंत गुंडाळ-पाटील, महिला जिल्हाध्यक्षा अनिता कदम, जिल्हाध्यक्ष शरद जाधव, सुरेश जगताप, सुप्रिया ढवळे, महेश बडे, विनायक राऊत, अनिता कदम आदींसह जिल्ह्यातील दिव्यांग मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Pune News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेणार पुण्यात पश्चिम महाराष्ट्रातील पदाधिकाऱ्यांची बैठक.कडू म्हणाले, ''केंद्र सरकारमध्येसुद्धा स्वतंत्र दिव्यांग मंत्रालय नाही. मात्र, आपल्या राज्याला ते मिळाले आहे. त्याचे सचिव तुकाराम मुंडे यांच्या नवीन आदेशानुसार, खोटी प्रमाणपत्र देणाऱ्यांचं पद रद्द केलं जाणार आहे. संघटना म्हणजे फक्त आंदोलन नाही, तर विचारांची आणि विकासाची लढाई आहे.''.मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिव्यांग भत्ता एक हजार रुपयांनीवाढवला आहे. पण इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी लढा सुरू ठेवायचा असल्याचे कडू यांनी सांगितले. या मेळाव्यात दिव्यांगांच्या हक्कांवर चर्चा झाली आणि भविष्यातील योजनांचा आढावा घेण्यात आला.