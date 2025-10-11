पुणे

Disabled Rights : मुख्यमंत्र्यांना दिव्यांगांचा झटका दाखवू : बच्चू कडू

Bacchu Kadu : दिव्यांग बांधवांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार असून, उर्वरित मागण्यांसाठी एकत्रितपणे लढा देण्यासाठी नागपूर येथे होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी होऊन मुख्यमंत्र्यांना 'दिव्यांगांचा झटका' दाखवा, असे आवाहन माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी केले.
Bacchu Kadu

Bacchu Kadu

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

घोरपडी : दिव्यांग बांधवांनाही बंगला, गाडीसह सन्मानानं जगण्याचा अधिकार आहे. नागपूरला मोठ्या संख्येने या, आपल्या काही मागण्या पूर्ण झाल्या असल्या तरी उर्वरित मागण्या पूर्ण करायच्या आहेत. त्यामुळे एकत्रित लढा देणे गरजेचे आहे. पंजाबच्या शेतकऱ्यांनी मोदी सरकारला जसे नमवले तसे आपण नागपूरच्या आंदोलनात सहभागी होऊन मुख्यमंत्र्यांना नमवून दिव्यांगांचा झटका त्यांना दाखवू, असा इशारा माजी राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी दिला.

Loading content, please wait...
Bacchu Kadu
maharashtra
disability
Government

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com