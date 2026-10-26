Baglan Farmers: अवकाळीचा फटका, दुष्काळाच्या झळा; बागलाणमधील दोन हजार शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई ई-केवायसीत अडकली

-रोशन खैरनार सटाणा : एका बाजूला अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने हिरवळीची स्वप्ने उद्ध्वस्त केली, तर दुसऱ्या बाजूला दुष्काळाने शेतीपुढील संकट अधिक गडद केले. अशा दुहेरी संकटात सापडलेल्या बागलाण तालुक्यातील शेतकऱ्यांना शासनाकडून मंजूर झालेल्या नुकसानभरपाईसाठीही तांत्रिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागत आहे. मार्च-एप्रिल २०२६ मध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे आणि गारपिटीमुळे बाधित झालेल्या जवळपास दोन हजार शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया महाऑनलाइन पोर्टलवरील तांत्रिक बिघाडामुळे रखडली आहे. तर, ई-केवायसी पूर्ण केलेल्या एक हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे बँक खात्याशी सीडिंग नसल्याने मदतीची रक्कम जमा होण्यात अडचणी येत आहेत. तालुका दुष्काळी जाहीर झालेला असताना आणि दिवाळी तोंडावर आलेली असताना मदतीची प्रतीक्षा कायम असल्याने शेतकऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली आहे..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.मार्च आणि एप्रिलमध्ये झालेल्या अवकाळी पाऊस, वादळी वारे व गारपिटीने बागलाण तालुक्यातील अनेक भागांत पिकांचे मोठे नुकसान झाले. उभ्या पिकांची हानी झाल्याने शेतकऱ्यांच्या हंगामाच्या खर्चावर पाणी फिरले. महसूल विभागाने पंचनामे करून नुकसानभरपाईसाठी अहवाल सादर केला. त्यानंतर शासनाकडून अनुदान मंजूर झाले; मात्र प्रत्यक्ष लाभ मिळविण्याच्या प्रक्रियेत तांत्रिक अडथळे उभे राहिले आहेत. ऑगस्टपासून महाऑनलाइन पोर्टलवर ई-केवायसी करताना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. बायोमेट्रिक यंत्रावर अंगठ्याचा ठसा स्वीकारला जात नसल्याने, तर मोबाईलवर ओटीपी प्राप्त होत नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांची प्रक्रिया पूर्ण होऊ शकलेली नाही..पोर्टलच्या बिघाडाचा फटका; केंद्रांवर हेलपाटेई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी शेतकऱ्यांना गावोगावच्या सीएससी आणि महा-ई-सेवा केंद्रांवर वारंवार जावे लागत आहे. प्रवासाचा खर्च, कामाचा बुडणारा दिवस आणि केंद्रांवरील प्रतीक्षा यामुळे आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांवरील ताण वाढला आहे. तांत्रिक अडचण शेतकऱ्यांच्या हातात नसतानाही त्यांना प्रक्रियेची पूर्तता करण्यासाठी वारंवार प्रयत्न करावे लागत आहेत. दुसरीकडे, ई-केवायसी पूर्ण असूनही आधार-बँक खाते सीडिंग नसल्यामुळे एक हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या मदतीचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे केवळ अनुदान मंजूर होणे पुरेसे नसून ते लाभार्थ्यांच्या खात्यात प्रत्यक्ष जमा होण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होणेही महत्त्वाचे ठरले आहे..दुष्काळाच्या झळा, दिवाळीचा खर्च आणि कर्जाचा ताणबागलाण तालुका दुष्काळी जाहीर झाल्याने शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेपुढील संकट अधिक गंभीर बनले आहे. ऑक्टोबरमध्येच पाणीटंचाई जाणवू लागल्याने पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता आणि आगामी रब्बी हंगामाच्या नियोजनाबाबत शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे. पुढील पावसाळ्यापर्यंत मोठा कालावधी शिल्लक असताना पिकांच्या नुकसानीतून सावरणे, शेतीचा पुढील खर्च भागविणे, कर्जाचे हप्ते भरणे आणि सणासुदीचा खर्च करणे अशी अनेक आव्हाने शेतकऱ्यांसमोर आहेत.नुकसानभरपाई ही अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांसाठी केवळ आर्थिक मदत नसून पुढील हंगामाची तयारी करण्यासाठीचा महत्त्वाचा आधार आहे. मात्र, ही रक्कम वेळेत उपलब्ध न झाल्यास त्याचा परिणाम शेतीच्या नियोजनासह कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजांवरही होऊ शकतो. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अपेक्षित असलेली मदत तांत्रिक प्रक्रियेत अडकून पडल्याने शेतकऱ्यांच्या नाराजीत भर पडली आहे..२४ तासांत पोर्टल दुरुस्त करा; अन्यथा आंदोलन : मांडवडेराष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार पक्ष)चे तालुकाध्यक्ष केशव मांडवडे यांनी या प्रश्नावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. मार्च-एप्रिलमधील नैसर्गिक आपत्तीला सहा महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही शेतकऱ्यांना मदतीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत असल्याचे त्यांनी सांगितले. शासनाने महाऑनलाइन पोर्टलमधील तांत्रिक बिघाड २४ तासांत दूर करून वंचित शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रक्रिया सुरू करावी; अन्यथा शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला..वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू : तहसीलदार चावडेतहसीलदार कैलास चावडे यांनी सांगितले की, ई-केवायसी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाशी वारंवार संपर्क साधून वरिष्ठ पातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. पोर्टल पूर्ववत झाल्यानंतर वंचित शेतकऱ्यांना ई-केवायसी पूर्ण करता येईल. ज्यांची ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे, त्यांच्या खात्यांवर मदतीची रक्कम वर्ग करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांच्या आधार क्रमांकाचे बँक खात्याशी सीडिंग झालेले नाही, त्यांनी ते तातडीने करून घ्यावे, असे आवाहनही त्यांनी केले..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.‘दिवाळी कशी साजरी करायची?’नुकसानग्रस्त शेतकरी दत्तू सोनवणे यांनी आपली व्यथा मांडताना सांगितले, “पिकांचे नुकसान झाल्याने आधीच आर्थिक परिस्थिती बिकट झाली आहे. बँकेत चकरा मारून थकलो, आता सीएससी केंद्रावर दररोज अंगठा देण्यासाठी जावे लागते; मात्र मशीन चालत नसल्याचे सांगितले जाते. घरातील खर्च, शेतीचे नुकसान आणि दिवाळीचा सण यांचा मेळ कसा घालायचा, हा प्रश्न आहे. शासनाने आमची थट्टा थांबवून नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने मिळवून द्यावी.”.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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