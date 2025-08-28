Pune Fraud News : गुंतवणूकदारांची फसवणूक; आरोपी वकिलाचा जामीन अर्ज फेटाळला

पुणे - देवस्थानची जमीन विकसित करण्याच्या नावाखाली आणि कृषी उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणाऱ्या महाराष्ट्र अॅग्री बिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्पात गुंतवणूक केल्यास चांगला परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवत गुंतवणूकदारांसह सरकारची कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याप्रकरणी आरोपी वकिलाचा जामीन अर्ज पुण्याच्या विशेष न्यायालयाने फेटाळला. विशेष न्यायाधीश ए. एस. वाघमारे यांनी हा आदेश दिला..अॅड. रविराज गजानन जोशी असे जामीन फेटाळलेल्या आरोपी वकिलाचे नाव आहे. त्याच्यासह राज्य बाजार समिती सहकारी संघाचा तत्कालीन सभापती बाळासाहेब ऊर्फ प्रवीणकुमार बन्सीलाल नाहटा (रा. धनकवडी) आणि अजय श्यामकांत चौधरी (रा. गजनिया गार्डन, भांडारकर रस्ता) याच्याविरोधात याबाबत डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. राहुल रामराजे मक्तेदार (वय ४३, रा. शंकर कलाटेनगर, वाकड) यांनी या प्रकरणात दिली आहे..या गुन्ह्यात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या ॲड. जोशीने जामीन मिळण्यासाठी महाराष्ट्र ठेवीदारांचे हितसंरक्षण कायद्याच्या (एमपीआयडी) विशेष न्यायालयात अर्ज केला. त्याला सरकारी वकील मारुती वाडेकर, मूळ तक्रारदारातर्फे अॅड. प्रतीक राजोपाध्ये, अॅड. अमेय रानडे आणि अन्य एका गुंतवणूकदारातर्फे अॅड. निखिल कुलकर्णी यांनी विरोध केला..आरोपी अजय चौधरी व प्रवीणकुमार नाहटाने पाचगणी देवस्थान ट्रस्टची भोगवटादार वर्ग तीनची जमीन विकसित करण्याच्या नावाखाली गुंतवणूकदारांकडून ठेवी स्वीकारून त्यांच्यासह सरकारचीही फसवणूक केली आहे.गुंतवणूकदारांच्या रकमेतून आरोपींच्या खात्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक व्यवहार झाले असून, या फसवणुकीच्या कटात आरोपीचा थेट सहभाग आहे. त्यामुळे त्याचा जामीन नाकारण्यात यावा, असा युक्तिवाद सरकारी वकील व तक्रारदारांच्या वकिलांनी केला. तो ग्राह्य धरत न्यायालयाने आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळला..देवस्थानच्या जमिनीसह मोठ्या रकमेचा समावेश -आरोपी या व्यवहारात प्रत्यक्ष लाभार्थी असून, त्याने गुंतवणूकदारांना प्रवृत्त केले आहे. या गुन्ह्यात देवस्थानच्या जमिनीसह मोठ्या रकमेचा समावेश असून, आरोपीला जामीन दिल्यास तपासात अडथळे येऊ शकतात, असे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.