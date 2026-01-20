पुणे

Bajaj Pune Grand Tour : २१ आणि २३ जानेवारीला वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

Pune traffic update : ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेमुळे पुण्यात २१ व २३ जानेवारी रोजी प्रमुख मार्गांवर वाहतूक बदल लागू करण्यात आले आहेत. काही मार्ग तात्पुरते बंद राहणार असून नागरिकांनी पर्यायी रस्त्यांचा वापर करावा, असे आवाहन पोलिस प्रशासनाने केले आहे.
Bajaj Pune Grand Tour

Bajaj Pune Grand Tour

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त २१ आणि २३ जानेवारी रोजी शहरातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. या कालावधीत वाहनचालकांनी रस्त्यावर वाहने आणणे टाळावीत. स्पर्धक पुढे गेल्यानंतर वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत सोडण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी मंगळवारी (ता. २०) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील उपस्थित होते.

Loading content, please wait...
pune
Traffic
cycle rally
Cycling
pune traffic

Related Stories

No stories found.