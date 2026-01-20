Bajaj Pune Grand Tour : २१ आणि २३ जानेवारीला वाहतुकीत बदल, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन

पुणे : पुणे जिल्हा प्रशासन आणि सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या वतीने ‘बजाज पुणे ग्रँड टूर २०२६’ या आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त २१ आणि २३ जानेवारी रोजी शहरातील प्रमुख मार्गांवरील वाहतूक व्यवस्थेत तात्पुरते बदल करण्यात येणार आहेत. नागरिकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा. या कालावधीत वाहनचालकांनी रस्त्यावर वाहने आणणे टाळावीत. स्पर्धक पुढे गेल्यानंतर वाहतूक टप्प्याटप्प्याने पूर्ववत सोडण्यात येईल, अशी माहिती पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी मंगळवारी (ता. २०) पत्रकार परिषदेत दिली. या वेळी अतिरिक्त पोलिस आयुक्त मनोज पाटील उपस्थित होते..दुसऱ्या टप्प्यातील स्पर्धा बुधवार, २१ जानेवारी रोजी आणि चौथ्या टप्प्यातील स्पर्धा शुक्रवार, २३ जानेवारी रोजी दुपारी १२ ते सायंकाळी ४ या वेळेत होणार आहे. परंतु स्पर्धेच्या प्रारंभी कॅम्प परिसरातील वाहतूक सकाळी ९ ते दुपारी एक वाजेपर्यंत बंद राहील. अत्यावश्यक सेवा देणाऱ्या वाहनांना या निर्बंधातून सूट दिली आहे. स्पर्धेचे लाइव्ह लोकेशन आणि मार्गाची माहिती bpgt2026.punepolice.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, नागरिकांनी प्रवासाचे नियोजन त्यानुसार करावे, असे आवाहन पोलिस सहआयुक्त रंजनकुमार शर्मा यांनी केले आहे. गुरुवारी, २२ जानेवारी रोजी शहरातील वाहतूक नेहमीप्रमाणे सुरू राहील..बंद रस्ते आणि पर्यायी मार्ग- २१ जानेवारी (गुरुवार) :१. स्पर्धा प्रारंभ- लेडीज क्लब, कॅम्प बंद मार्ग : ब्ल्यू नाईल हॉटेल परिसर- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा चौकपर्यायी मार्ग : कोयाजी रस्ता, एम. जी. रस्ता२. बंद मार्ग : डॉ. आंबेडकर पुतळा चौक, खाण्या मारुती चौक (एम.जी. रस्ता)- सोलापूर बाजार पोलिस चौकी चौक- गोळीबार मैदान चौक. तसेच, भैरोबा नाला- लुल्लानगर चौक- गंगाधाम चौकमार्गे धोबीघाट चौक, डायस प्लॉट चौक- गोळीबार मैदान चौकाकडे येणारी वाहतूक बंद.पर्यायी मार्ग : सेव्हन लव्हज चौक, वखार महामंडळ चौक- गंगाधाम चौकमार्गे३. बंद मार्ग : गोळीबार मैदान चौक, लुल्लानगर चौक- ज्योती हॉटेल चौक- शीतल पेट्रोल पंपपर्यायी मार्ग : मम्मादेवी चौक -भैरोबा नाला- लुल्लानगर- गंगाधाम चौक- सेव्हन लव्हज् चौक.शीतल पेट्रोल पंप- कौसरबाग- गंगा सॅटेलाइट सोसायटी- नेताजीनगर- लुल्लानगरमार्गे. तसेच, सेव्हन लव्हज् चौक- गंगाधाम- लुल्लानगर चौक पुलाखालून.४. बंद मार्ग : शीतल पेट्रोल पंप- खडी मशिन चौकपर्यायी मार्ग : कान्हा हॉटेल / मिठानगर- आईमाता मंदिर- गंगाधाम चौक- लुल्लानगरमार्गे.मंतरवाडीकडून येणाऱ्या वाहनांसाठी कान्हा हॉटेल- गंगाधाम चौक- लुल्लानगर चौक- भैरोबानाला चौक.आश्रम रस्ता- एनआयबीएम रस्ता- गंगाधाम चौक.५. बंद मार्ग : खडी मशिन चौक- ट्रिनिटी महाविद्यालय, येवलेवाडी- बोपदेव घाटपर्यायी मार्ग : श्रीराम चौक- येवलेवाडीपर्यंत. धर्मावत पेट्रोलपंप- येवलेवाडीपर्यंत.हडपसर- सासवड- बोपदेव घाट आणि कात्रज- शिंदेवाडी- बोपदेव घाट.६. बंद मार्ग : खडकवासला- सिंहगड रस्ता- किरकटवाडीपर्यायी मार्ग : पानशेत रस्तामार्गे७. बंद मार्ग : किरकटवाडी- नांदेड सिटीपर्यायी मार्ग : एन.डी.ए. लिंक रस्ता, एन.डी.ए. शिवणे रस्तामार्गेडी.एस.के. विश्व- वडगाव धायरी.८. बंद मार्ग : वारजे पूल- नांदेड सिटी गेट.पर्यायी मार्ग नाही..Pune Grand Tour 2026 : पुण्यात आज सकाळी नऊ ते सायंकाळी सहा वाजेपर्यंत प्रमुख मार्गांवर निर्बंध.बंद रस्ते आणि पर्यायी मार्ग- २३ जानेवारी (शुक्रवार) :१. बंद मार्ग : राधा चौक- पूनम बेकरी चौक- सूसखिंड रस्ता (बंगळूर महामार्ग सेवा रस्ता)पर्यायी मार्ग : बाणेर रस्ता- राधा चौकमार्गे म्हाळुंगे हिंजवडीला जाणाऱ्या वाहनचालकांनी सायकर चौकातून यूटर्न घेत बालेवाडी फाट्यापासून ज्युपिटर हॉस्पिटल चौक- कस्पटे चौक- वाकडमार्गे हिंजवडी.बाणेर रस्त्याने सूसगावला जाणाऱ्यांनी सायकर चौक- ममता चौक- सूस पूल- सेवा रस्त्याने सुतारवाडी अंडरपास- सूसगाव. बाणेर रस्त्याने बावधन किंवा महामार्गावर जाणाऱ्या चालकांनी सायकर चौक- ममता चौक- पुणे-मुंबई महामार्गावर जावे.२. बंद मार्ग :पूनम बेकरी- पाषाण सूस रस्ता- पाषाण सर्कलपर्यायी मार्ग : सुतारवाडी रस्ता- पुणे- मुंबई महामार्ग.३. बंद मार्ग : पाषाण सर्कल - एनसीएल- अभिमानश्री सोसायटी- सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौकपर्यायी मार्ग : बाणेर रस्ता मार्गे.४. बंद मार्ग : पुणे विद्यापीठ चौक- ब्रेमेन चौक- राजीव गांधी पूलपर्यायी मार्ग : ब्रेमेन चौक- स्पायसर कॉलेज- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चौक- रेंजहिल्स / चर्च चौक मार्गे.५. बंद मार्ग : राजीव गांधी पूल - ब्रेमेन चौक- पुणे विद्यापीठ चौक- एस.बी. जंक्शनपर्यायी मार्ग : ब्रेमेन चौक- स्पायसर कॉलेज- डॉ. आंबेडकर चौक- रेंजहिल्स.६. बंद मार्ग : एस.बी. जंक्शन- जे.डब्ल्यू मेरिएट हॉटेल- बालभारती- पत्रकार नगरपर्यायी मार्ग : गणेशखिंड रस्ता- नर्गीस दत्त रस्तामार्गे.७. बंद मार्ग : पत्रकार नगर- विधी महाविद्यालय रस्ता- प्रभात रस्ता- शेलार मामा चौक- कर्वे रस्तापर्यायी मार्ग : भांडारकर रस्ता- बीएमसीसी रस्ता.८. बंद मार्ग : शेलार मामा चौक- नळस्टॉप- पौड फाटा ते कर्वे पुतळा चौक.पर्यायी मार्ग : विधी महाविद्यालय रस्ता एफटीआय पर्यंत आणि नदीपात्रातील मार्ग.९. बंद मार्ग : कर्वे पुतळा चौक - वनाज पौड रस्ता पर्यायी मार्ग : डी.पी. रस्ता- वारजे रस्ता- गुळवणी महाराज रस्ता.१०. बंद मार्ग : वनाज पौडरस्ता-नळ स्टॉपपर्यायी मार्ग : रामबाग कॉलनी रस्ता- पौड रस्ता (आशिष गार्डन मार्गे), डी.पी. रस्ता- सिंहगड रस्ता११. बंद मार्ग : नळ स्टॉप- म्हात्रे पूल- सेनादत्त पोलिस चौकीपर्यायी मार्ग : विधी महाविद्यालय रस्ता- डी.पी. रस्ता- सिंहगड रस्ता.१२. बंद मार्ग : सेनादत्त चौकी- लोकमान्य टिळक चौकपर्यायी मार्ग : एस.पी. महाविद्यालय मागील मार्ग- सिंहगड रस्ता.१३. बंद मार्ग : टिळक चौक- पूरम चौकपर्यायी मार्ग : नदी पात्रातील मार्ग- केळकर रस्ता.१४. बंद मार्ग : बाजीराव रस्ता- पूरम चौक- अप्पा बळवंत चौकपर्यायी मार्ग : सिंहगड रस्ता, नदीपात्र१५. बंद मार्ग : एबीसी चौक - राष्ट्रभूषण चौकपर्यायी मार्ग : महाराणा प्रताप सिंह रस्ता, जेधे प्रसाद रस्ता१६. बंद मार्ग : राष्ट्रभूषण चौक- ना.सी. फडके चौकपर्यायी मार्ग : जेधे चौक, सेव्हन लव्हज् चौक मार्ग१७. बंद मार्ग : ना. सी. फडके चौक- स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौकपर्यायी मार्ग : थोरले माधवराव पेशवे रस्ता, सिंहगड रस्तामार्गे१८. बंद मार्ग : स्वातंत्र्यवीर सावरकर चौक- मित्रमंडळ- लक्ष्मीनारायण चौक- महाराष्ट्र मंडळ चौकपर्यायी मार्ग : मार्केट यार्ड रस्ता- गंगाधाम- लुल्लानगर१९. बंद मार्ग : महाराष्ट्र मंडळ- सेवन लव्हज- टिंबर मार्केट- नरपतगीर चौकपर्यायी मार्ग : जेधे चौक- वेगा सेंटर२०. बंद मार्ग : नरपतगीर चौक- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळा (कॅम्प)पर्यायी मार्ग : लक्ष्मी रस्ता- खान्या मारुती चौक.तसेच, नॅशनल वॉर मेमोरिअल ते अर्जुन रस्ता, घोरपडी जंक्शन- साधू वासवानी चौक, लाल महाल ते शनिवारवाडा- नता वाडी ते गरवारे चौक- बालगंधर्व चौक परिसर वाहतुकीसाठी बंद राहील.(गरवारे पूल ते बालगंधर्व चौकदरम्यान आणि ब्ल्यू नाईल हॉटेल ते इस्कॉन मंदिर तसेच नांदेड गाव फाटा ते नांदेड सिटी मुख्य प्रवेशद्वार हा भाग वगळता इतर रस्त्यावरील वाहतूक अर्ध्या तासापेक्षा जास्त बंद राहणार नाही.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 