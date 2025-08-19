पुणे

Bajirao Peshwa Jayanti 2025: पेशव्यांच्या इतिहासाचा अनोखा जागर; थोरले बाजीराव पेशवे प्रतिष्ठानतर्फे भव्य मिरवणुकीचे आयोजन

पेशव्यांच्या देदीप्यमान व गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण करताच पुन्हा एकदा शनिवार वाडा थोरल्या बाजीराव पेशव्यांची विजयगाथा सांगू लागला.
पुणे: भगवे झेंडे, ढोल ताशांचा गजर, गगनभेदी गर्जना, पाऊस अशा वातावरणात इतिहासाच्या पाऊलखुणा वर्तमानाला साद घालत होत्या. पेशव्यांच्या देदीप्यमान व गौरवशाली इतिहासाचे स्मरण करताच पुन्हा एकदा शनिवार वाडा थोरल्या बाजीराव पेशव्यांची विजयगाथा सांगू लागला. निमित्त होते थोरले बाजीराव पेशवे यांच्या ३२५व्या जयंती सोहळ्यानिमित्त आयोजित केलेल्या कार्यक्रमाचे.

