Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावरील खून प्रकरणातील 'त्या' अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी

पुणे शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजीराव रस्त्यावर घडलेल्या १७ वर्षीय तरुणाच्या खून प्रकरणातील तीन अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली.
सकाळ वृत्तसेवा
शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजीराव रस्त्यावर घडलेल्या १७ वर्षीय तरुणाच्या खून प्रकरणातील तीन अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी करण्यात आली आहे.

