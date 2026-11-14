बाळासाहेबांच्या स्मृतिदिनाच्या बैठकीवरून वाद

बाळासाहेब ठाकरेंचा स्मृतिदिन;
तयारीच्या बैठकीवरून वाद
विरोधी पक्षनेत्यांना आमंत्रण नसल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १४ : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या १७ नोव्हेंबरला होणाऱ्या स्मृतिदिनाच्या तयारीसाठी मुंबई महापालिका मुख्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या आढावा बैठकीवरून राजकीय वाद निर्माण झाला आहे. महापौर रितू तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला सत्ताधारी पक्षातील पदाधिकारी उपस्थित असताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर, शिवसेना (यूबीटी) आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या नगरसेवकांना आमंत्रण दिले नसल्याचा आरोप होत आहे.
बाळासाहेब ठाकरे यांचे यंदा जन्मशताब्दी वर्ष असल्याने स्मृतिदिनाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. दादर येथील छत्रपती शिवाजी महाराज मैदान परिसरातील स्मृतिस्थळावर अभिवादन करण्यासाठी राज्यभरातून शिवसैनिक आणि नागरिक मोठ्या संख्येने येण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका मुख्यालयातील स्थायी समिती सभागृहात झालेल्या बैठकीला उपमहापौर संजय घाडी, सभागृह नेते गणेश खणकर, सुधार समितीच्या अध्यक्ष संध्या दोशी, अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांच्यासह पोलिस आणि विविध शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी उपस्थित होते. या बैठकीला विरोधी पक्षनेत्यांना आमंत्रण नसल्याबाबत किशोरी पेडणेकर यांनी नाराजी व्यक्त केली. विरोधी पक्षनेता म्हणून आपल्याला बैठकीचे आमंत्रण मिळाले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. मात्र, स्मृतिदिनाच्या तयारीच्या अनुषंगाने एक दिवस आधीच महापालिकेच्या दादर कार्यालयात स्वतंत्र आढावा बैठक घेऊन परिसराची पाहणी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
महापौर कार्यालयाचे स्पष्टीकरण
महापौर कार्यालयाने या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले आहे. स्मृतिदिनाच्या बैठकीसाठी स्थानिक आमदार आणि खासदारांना आमंत्रित करण्यात आले होते. हे लोकप्रतिनिधी शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे असूनही ते बैठकीला उपस्थित राहिले नाहीत, असे महापौर कार्यालयाने स्पष्ट केले. त्यामुळे विरोधकांना डावलले की आमंत्रण देऊनही ते अनुपस्थित राहिले, यावरून आता राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत.
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