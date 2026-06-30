Balbharati Book Errors : बालभारतीकडून चुकले चौथीचे ‘गणित’! रामानुजन यांच्या निधनाची तारीख चुकली; ‘लांबी-वजना’तही घोळ

पुणे - ‘बालभारती’च्या ढिसाळ कारभाराचा आणखी एक नमुना समोर आला आहे. चौथीच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकात थेट भारतीय गणितज्ञांच्या निधनाची तारीखच बदलण्याचा अक्षम्य पराक्रम ‘बालभारती’ने केला आहे. केवळ इतिहासच नव्हे, तर ‘लांबी-वजन’ आणि ‘भागाकार’ या पाठातील संकल्पना आणि आकड्यांमध्येही गणिताचे धडे देणाऱ्यांनीच प्रचंड घोळ घातला आहे. या गंभीर चुकांमुळे बालभारतीचे ‘बिनचूक’ पाठ्यपुस्तकांचे गणित पुरते बिघडले आहे. एवढंच नव्हे, लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळ मांडल्याचे स्पष्ट होत आहे..राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीअंतर्गत राज्यात २०२५-२६ पासून नवीन अभ्यासक्रम टप्प्याटप्प्याने लागू करण्यात येत आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ पासून दुसरी, तिसरी, चौथी आणि सहावीसाठी नवीन अभ्यासक्रम लागू केला आहे. या चार इयत्तांच्या नव्या पाठ्यपुस्तकांनुसार विद्यार्थ्यांचा अभ्यासही सुरू झाला आहे. मात्र, चौथीच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकात गंभीर चुका असल्याचे दिसून आले आहे..गणिताच्या मराठी आणि इंग्रजी माध्यमामध्ये १०९ पान क्रमांकावर भारतीय गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन यांच्या निधनाची तारीख चुकली आहे. रामानुजन यांचे निधन २६ एप्रिल १९२० रोजी झाले आहे. तर, पाठ्यपुस्तकात त्यांच्या निधनाची तारीख २७ एप्रिल १९२० अशी दिली आहे. एवढंच नव्हे, तर गणिताच्या मराठी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकात ‘लांबी व वजन’ पाठातील ‘वजन’ संकल्पना समजावून सांगण्यासाठी पान क्रमांक ५५ वर ‘स्वाध्याय’ शीर्षकाखाली ‘ब गटा’त सहावा आकडा ‘१००० ग्रॅमपेक्षा जास्त’ असा पर्याय दिला आहे. परंतु, तो चुकीचा असून ‘१००० किलोग्रॅमपेक्षा जास्त’ असे पाहिजे. इंग्रजी माध्यमाच्या पाठ्यपुस्तकात मात्र बरोबर पर्याय दिला आहे..आता, इंग्रजी माध्यमात ‘भागाकार’ पाठात पान क्रमांक ७७ वर ‘तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागणे’ संकल्पना सांगताना, ‘४० रुपये सुटे केले म्हणजेच ४० एकक रुपये होतात. म्हणजेच रुपये १.४०+९ = ४९’ असे दिले आहे. मुळात, हे गणित ४०+९ = ४९’ असे पाहिजे आहे. ‘१.४०’ ऐवजी ‘४०’ हा आकडा इंग्रजीच्या पाठ्यपुस्तकात असणे अपेक्षित आहे. मराठी माध्यमात मात्र हे गणित बरोबर आहे, असे अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. याबाबत ‘बालभारती’ची बाजू जाणून घेण्यासाठी संचालक अनुराधा ओक यांच्या भ्रमणध्वनीवर संपर्क साधला असता, त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही..‘गणित गंमत’चे कौतुकचौथीच्या गणिताच्या नवीन पाठ्यपुस्तकात तिसऱ्या पानावर दिलेली गंमत खूप छान असल्याचे गणिताच्या अभ्यासकांचे म्हणणे आहे. गणित विषय आवडता आणि दहावीपर्यंतचे गणित शिकवलेले असूनही आपल्याला गंमत माहीत नव्हती, याची खंत अनेक शिक्षकांनाही वाटत आहे..चौथीच्या गणिताच्या पाठ्यपुस्तकात वेगवेगळी चित्रे, प्रसंगानुरूप चित्रे दिल्याने विद्यार्थ्यांना समजायला सोपे जाणार आहे. परंतु, ‘लांबी व वजन’ पाठातील स्वाध्यायात आणि ‘भागाकार’ पाठातील ‘तीन अंकी संख्येला एक अंकी संख्येने भागणे’ यामध्ये झालेल्या चुका दुरुस्त करणे आवश्यक आहे.- दीनानाथ द. गोरे, ज्येष्ठ गणित अभ्यासक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.