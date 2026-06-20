Pune: टार्गेटच्या तणावावर 'योगा'चा उतारा: बालेवाडीतील कॉर्पोरेट विश्वात वाढती क्रेझ

शीतल बर्गेबालेवाडी: दिवसातील दहा-दहा तास संगणकाच्या पडद्यासमोर काम, सततच्या ऑनलाइन बैठका आणि लक्ष्यपूर्तीचा ताण यामुळे कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य धोक्यात येत आहे. अशा परिस्थितीत बालेवाडी हायस्ट्रीट परिसरातील अनेक तरुण व्यावसायिक आता योग, प्राणायाम आणि ध्यानाच्या माध्यमातून शारीरिक व मानसिक संतुलन साधण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसत आहे..बालेवाडी हायस्ट्रीट, आयटी पार्क्स आणि को-वर्किंग स्पेसेसमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे दिवसातील ८ ते १२ तास संगणकासमोर जातात. 'वर्क फ्रॉम होम' व हायब्रिड कामकाजानंतर पाठदुखी, मानदुखी, डोळ्यांचा ताण, झोपेच्या समस्या आणि मानसिक तणाव वाढल्याचे वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात. यावर खात्रीशीर उपाय म्हणून आता अनेक आयटीयन्स केवळ जिममध्ये घाम गाळण्यापेक्षा योगाकडे आशेने पाहत आहेत..Maharashtra: १९ वर्षीय तरुणी ५५ वर्षीय शिक्षकाच्या प्रेमात, गावकऱ्यांची शिक्षकाला मारहाण; पोलिसांसमोर म्हणाली, मी....सध्या बाणेर- बालेवाडी परिसरातील योग वर्गांमध्ये, स्टुडिओंमध्ये तरुणांची उपस्थिती वाढत आहे. सकाळी टेकडी, उद्याने किंवा सोसायटीत योगासने आणि ध्यानाचे सत्र आता नित्याचे झाले आहे. शारीरिक आणि मानसिक आरोग्याचे महत्त्व ओळखून अनेक कॉर्पोरेट कंपन्यांनीही पुढाकार घेत कर्मचाऱ्यांसाठी 'वेलनेस प्रोग्राम' आयोजित करत आहेत. डेडलाईन्सच्या तणावातून मुक्ती मिळवण्यासाठी योगासने हाच सर्वात प्रभावी मार्ग ठरत आहे..ऑफिसमध्ये 'डेस्क योग'कंपन्यांनी आता 'डेस्क योग' अनिवार्य केला पाहिजे. खुर्चीवर बसून सूक्ष्म आसने व प्राणायामासाठी १० मिनिटांचा 'स्ट्रेच ब्रेक' द्यावा. तसेच, कर्मचाऱ्यांचे मानसिक आरोग्य जपण्यासाठी आमच्या कंपनीत योगासनांची सत्रे आयोजित केली जातात , २१ तारखेला योगा डे दिवशी सुट्टी असल्याने आजच योग प्रशिक्षकाना बोलावून काही आसने प्राणायाम शिकवण्यात आले.असे सॉफ्टवेअर इंजिनिअर अमोल टर्ले यांनी सांगितले..Akola: मोर्णा-विद्रुपा पूररेषेचे नवे नकाशे शासनाकडे सादर; आयआयटी मुंबईकडून सॅटेलाईटच्या आधारे अहवाल ; नागरिकांना मिळणार दिलासा.“स्क्रीनसमोर बसून नकळत ताण येतो. पण आम्ही ऑफिसमध्येच योगासने आणि श्वासोच्छवासावर लक्ष केंद्रित करण्याचे तंत्र शिकलो. यामुळे कामातील एकाग्रता वाढली असून, चिडचिड होण्याचे प्रमाण खूप कमी झाले आहे."-स्वाती ठकार,बाणेर सॉफ्टवेअर इंजिनिअर"पूर्वी मध्यमवयीन किंवा ज्येष्ठ नागरिक जास्त असायचे. पण आता बालेवाडीत आमच्या बॅचेसमध्ये कॉर्पोरेट तरुण अधिक आहेत. त्यांना वजन कमी करण्यापेक्षा 'स्ट्रेस मॅनेजमेंट'साठी योगा शिकायचा असतो."- लिना बागूल, स्थनिक योग प्रशिक्षक.कॉर्पोरेट कर्मचाऱ्यांसाठी योगाचे ५ फायदे• तणाव नियंत्रण• पाठ व मानेच्या दुखण्यापासून आराम• झोपेची गुणवत्ता सुधारते• एकाग्रता वाढते• कार्यक्षमता आणि ऊर्जा टिकून राहते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.